PS-Fans fahren lieber Verbrenner Lamborghini-Chef: „Unsere Kunden wollen keine Stromer“
Audi-Tochter Lamborghini verzichtet auf ein Elektromodell – ebenso wie Aston Martin und Bugatti. Bei Super-Sportwagen sind Verbrenner nach wie vor erste Wahl.
Audi-Tochter Lamborghini verzichtet auf ein Elektromodell – ebenso wie Aston Martin und Bugatti. Bei Super-Sportwagen sind Verbrenner nach wie vor erste Wahl.
US-Zölle, der schwache Dollar und der Verzicht auf das geplante erste Elektro-Modell haben den Gewinn der italienischen Audi-Tochter Lamborghini 2025 gedrückt. Die Marge sank gegenüber dem Vorjahr von 27 auf 24 Prozent.
Im Alltag spielt der Einkauf von Lebensmitteln eine große Rolle. Verbraucher spüren die gestiegenen Preise im Portemonnaie. Neue Marktforschungsdaten und Umfragen bieten detaillierte Einblicke.