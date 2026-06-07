Ihr Catwalk ist die Straße, und wo immer sich die imposanten Schönheiten mit ausgefallenem Design auf dem Asphalt zeigen, erregen sie Aufsehen. Am Sonntag haben sich die Fans von US-Automobilen und Motorrädern in Waiblingen-Neustadt versammelt, um in Chrom und Lack zu schwelgen. Zum 24. Mal hat der US Car & Bicycle Club Waiblingen-Neustadt, unterstützt vom örtlichen Motorradclub Bastards, am Sonntag zur Parade der PS-starken Maschinen aus Übersee geladen, und Liebhaber und Besitzer strömen in Scharen ins Gewerbegebiet.

Auf deutschen Straßen herrscht wenig Abwechslung, findet das Ehepaar aus Remshalden. Sie sind mit dem Fahrrad nach Neustadt gekommen, weil beide ältere Modelle bevorzugen. Die Autos, egal welcher Marken, ähnelten sich optisch im Erscheinungsbild, und auch was Farben anbetrifft, seien Autofahrerinnen und Autofahrer hierzulande zumeist einheitlich in Weiß, Grau oder Schwarz unterwegs, erklären sie. Früher sei doch viel mehr Abwechslung und mehr Farbe auf den Straßen gewesen, und deshalb erfreuten sie sich vor allem an den Oldtimern aus ihrer Jugendzeit.

Fahrspaß und Freiheit: US-Klassiker begeistern Fans

Ältere amerikanische Autos und Motorräder fallen noch heute durch ihren unverwechselbaren Charakter, ihr Aussehen und ihre Größe auf, die von den Weiten, der Route 66 und anderen Highways der USA geprägt ist. Ihre Markenzeichen sind ein großer Hubraum, bulliger V8-Sound und kantiges Design. Sie stehen weniger für Perfektion im Detail, sondern viel mehr für puren Fahrspaß und das Gefühl von Freiheit – und für Individualität, sagen ihre Fans.

„Jedes Auto hat ein anderes Gesicht, und die Lichter sehen aus wie Augen“, sagt Katja Zimmermann aus Ludwigsburg, die mit einem Chevrolet Styleline Deluxe Baujahr 1950, gekommen ist. Dem Fahrzeug, das inspiriert von Art Deco war, ein ikonisches Nachkriegsauto und absoluter US-Kultklassiker ist, hat ihr Partner mit einem stylischen Dach das i-Tüpfelchen aufgesetzt. „Und wir haben noch mehr solcher Schätzchen zu Hause“, sagt Katja Zimmermann und lächelt.

Ein Blick unter die Motorhaube ist hier auch erlaubt. Foto: Eva Herschmann

Auch Berthold Sillmen aus Plüderhausen nennt mehrere amerikanische Fahrzeuge sein Eigen. Nach Waiblingen-Hegnach ist er mit einem mehr als fünf Meter langen GMC, Baujahr 1984, gekommen. Der sei eine exakte Nachbildung des zweifarbigen Sierra Classics, den der Stuntman und Kopfgeldjäger Colt Seavers, gespielt von Lee Majors, in der Fernsehserie „Ein Colt für alle Fälle“ gefahren habe. „Die Parkplatzsuche ist nicht einfach, und ein Satz Reifen kostet ein Vermögen. Aber für mich ist es einfach ein anderes Fahrgefühl. Es hat eine simple Technik, man spürt den Motor, die Gänge, das Fahrzeug lebt einfach“, sagte Sillmen. Dass man mit einem solch außergewöhnlichen Auto Aufsehen erregt, sei normal. „Aber es sind ausschließlich positive Rückmeldungen, und zwar vom Opa bis zum Enkel.“

Eine positive Rückmeldung bekommt auch Heiko Fricke, der Cheforganisator des PS-starken Events in Neustadt. „Wir hatten am Mittag schon mehr als 200 Autos und 100 Motorräder auf dem Gelände“, sagt er. In den vergangenen Jahren hatte das Wetter nicht immer mitgespielt. Diesmal brachte die Sonne den Chrom zum Glitzern, und Heiko Fricke zum Strahlen.

Schließlich stellen sie alljährlich mit einem kleinen Team eine große Sache auf. Auch dank der Unterstützung der Verwaltung und der umliegenden Firmen in der Heinkel- und der Boschstraße, die ihnen Gelände und Strom zur Verfügung stellten, sagt Fricke. „Und wenn wir mit so viel Gewinn rauskommen, dass wir ein Helferfest machen können, sind die Leute auch motiviert, im nächsten Jahr die 25. Auflage zu stemmen.“