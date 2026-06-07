PS-starke Oldtimer und US-Boliden US-Car-Treffen in Waiblingen läuft: Die schönsten Bilder vom Chrom-Spektakel
Beim 24. US-Car-Treffen im Gewerbegebiet in Waiblingen-Neustadt kommen am Sonntag Autopuristen und PS-Fans voll auf ihre Kosten.
Beim 24. US-Car-Treffen im Gewerbegebiet in Waiblingen-Neustadt kommen am Sonntag Autopuristen und PS-Fans voll auf ihre Kosten.
Ihr Catwalk ist die Straße, und wo immer sich die imposanten Schönheiten mit ausgefallenem Design auf dem Asphalt zeigen, erregen sie Aufsehen. Am Sonntag haben sich die Fans von US-Automobilen und Motorrädern in Waiblingen-Neustadt versammelt, um in Chrom und Lack zu schwelgen. Zum 24. Mal hat der US Car & Bicycle Club Waiblingen-Neustadt, unterstützt vom örtlichen Motorradclub Bastards, am Sonntag zur Parade der PS-starken Maschinen aus Übersee geladen, und Liebhaber und Besitzer strömen in Scharen ins Gewerbegebiet.