Das Spiel zwischen PSV Eindhoven gegen Bayern München findet im Philips-Stadion in Eindhoven statt. Der Anpfiff erfolgt um 21:00 Uhr. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, können das Spiel auch live im TV und Stream verfolgen.

Teams : PSV Eindhoven, FC Bayern München

: PSV Eindhoven, FC Bayern München Wettbewerb : UEFA Champions League 2025/26, Ligaphase, 8. Spieltag

: UEFA Champions League 2025/26, Ligaphase, 8. Spieltag Datum und Uhrzeit : 28.01.2026, 21:00 Uhr

: 28.01.2026, 21:00 Uhr Stadion/Spielort: Philips-Stadion, Eindhoven

PSV Eindhoven gegen FC Bayern München heute im TV

In Deutschland wird das CL-Spiel zwischen PSV Eindhoven und dem FC Bayern München leider nicht im Free-TV übertragen. Die TV-Rechte für die Live-Übertragung der Champions League teilen sich die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime Video. Das Spiel der Bayern gegen die PSV Eindhoven wird auf DAZN 2 in der Konferenz übertragen.

Die CL-Highlights im ZDF

Das ZDF bleibt eine feste Adresse am Mittwochabend. Dann läuft im Free-TV ab 23:00 Uhr „sportstudio UEFA Champions League“ mit ausführlichen Zusammenfassungen der Partien. Die nächste Ausgabe steht am Mittwoch, 28. Januar 2026, 23:00 Uhr, auf dem ZDF-Programm. Fernsehzuschauer bekommen dann in der 60-minütigen Show die Highlights der Spiele, mit allen Toren, mit Analysen und Interviews zu sehen. Ein umfassendes Angebot mit Highlights und Zusammenfassungen finden Fußballfans auch auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de.