Der FC Bayern München gastiert am 8. Spieltag der UEFA Champions League auf die PSV Eindhoven. Welcher Sender überträgt live im TV und Stream?
Am heutigen Mittwoch, dem 28. Januar 2026, gastiert der FC Bayern in der Champions League bei der PSV Eindhoven. Der FC Bayern steht unabhängig vom Ausgang der Partie gegen die Niederländer sicher unter den Top 8. Am vergangenen Spieltag setzte sich die Mannschaft von Vincent Kompany mit 2:0 gegen Union Saint-Gilloise durch und machte damit den Einzug ins Achtelfinale perfekt. Die PSV Eindhoven rangiert derzeit auf Platz 22 und kämpft noch um den Sprung in die Play-offs. Vincent Kompany will gegen die PSV unbedingt den zweiten Platz behaupten. Dann käme es zu einem möglichen Duell mit dem bisher makellosen FC Arsenal - sieben Spiele, sieben Siege, Platz eins - erst im Finale. Dazu hätten die Bayern bis zu einem möglichen Halbfinale immer im Rückspiel Heimrecht.