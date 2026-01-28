Der FC Bayern München gastiert am 8. Spieltag der UEFA Champions League auf die PSV Eindhoven. Welcher Sender überträgt live im TV und Stream?

Digital Desk: Kai Winderl

Am heutigen Mittwoch, dem 28. Januar 2026, gastiert der FC Bayern in der Champions League bei der PSV Eindhoven. Der FC Bayern steht unabhängig vom Ausgang der Partie gegen die Niederländer sicher unter den Top 8. Am vergangenen Spieltag setzte sich die Mannschaft von Vincent Kompany mit 2:0 gegen Union Saint-Gilloise durch und machte damit den Einzug ins Achtelfinale perfekt. Die PSV Eindhoven rangiert derzeit auf Platz 22 und kämpft noch um den Sprung in die Play-offs. Vincent Kompany will gegen die PSV unbedingt den zweiten Platz behaupten. Dann käme es zu einem möglichen Duell mit dem bisher makellosen FC Arsenal - sieben Spiele, sieben Siege, Platz eins - erst im Finale. Dazu hätten die Bayern bis zu einem möglichen Halbfinale immer im Rückspiel Heimrecht.

 

PSV Eindhoven gegen FC Bayern München: Uhrzeit und Übertragung

Das Spiel zwischen PSV Eindhoven gegen Bayern München findet im Philips-Stadion in Eindhoven statt. Der Anpfiff erfolgt um 21:00 Uhr. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, können das Spiel auch live im TV und Stream verfolgen.