 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Was sagt der Handel zum geplanten Maßregelvollzug in Bad Cannstatt?

Psychisch kranke Straftäter Was sagt der Handel zum geplanten Maßregelvollzug in Bad Cannstatt?

Psychisch kranke Straftäter: Was sagt der Handel zum geplanten Maßregelvollzug in Bad Cannstatt?
1
Das ehemalige Rotkreuzkrankenhaus in Bad Cannstatt soll eine forensische Psychiatrie werden. Foto: Iris Frey

Handel und Gewerbe schauen sehr kritisch auf die Pläne des Landes für eine forensische Psychiatrie in Stuttgart-Bad Cannstatt. Sozialminister Lucha plant nun eine Infoveranstaltung.

Der geplante Maßregelvollzugs für psychisch kranke Straftäter im ehemaligen Rotkreuzkrankenhaus in Stuttgart-Bad Cannstatt sorgt seit Monaten für heftige Diskussionen. Nun will das baden-württembergische Sozialministerium in die Offensive gehen. Nach Angaben einer Sprecherin plant es nach den Sommerferien eine öffentliche Veranstaltung mit Gesundheits- und Sozialminister Manfred Lucha (Grüne), der dann erstmals direkt den Fragen der Bürger gegenübersteht. Die Vorbereitungen dazu seien im Gange. Sobald das Konzept feststehe, werde der Termin öffentlich bekannt gegeben und die Bürgerschaft dazu eingeladen, teilte seine Sprecherin weiter mit.

 

Gespräch mit OB Nopper, Lucha und Ärzteschaft steht noch aus

Auch auf anderer Ebene steht seit Wochen ein mögliches Gespräch des Sozialministers mit Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) und den Vertretern der hiesigen Ärzteschaft aus. Ein Termin ist noch nicht bekannt. Bei dem Gespräch will Nopper eigenen Angaben zufolge alternative medizinische Nutzungen statt einer forensischen Psychiatrie in Bad Cannstatt diskutieren. So habe Nopper Minister Lucha darauf hingewiesen, dass der Standort in Bad Cannstatt kein idealer Standort für eine derartige Einrichtung sei, da sich im Umfeld bereits soziale Brennpunkte befänden, hatte ein Sprecher des Oberbürgermeisters erklärt. Der Grünen-Minister hatte den Einwand zurückgewiesen und betont, dass die Standortentwicklung im alleinigen Zuständigkeitsbereich des Landes liege und es kein Mitwirkungsrecht der Stadt gebe.

GHV-Vorstandsmitglied Gerhard Bach. Foto: Iris Frey

Von der Einrichtung hängt nach Auffassung des Gewerbe- und Handelsvereins Bad Cannstatt gleichfalls die Zukunft des Stadtbezirks ab. Sprecher Gerhard Bach sagte, so habe er sich schon gefragt, warum man nicht neu in der Region plane, wenn man wisse, dass der Bedarf für Plätze für psychisch kranke Straftäter so groß sei. Er warf dem Sozialministerium „mangelnde Sensibilität“ in der Bewertung des Standortes in Bad Cannstatt vor. Bekanntlich liegt das ehemalige Rotkreuzkrankenhaus mitten im Wohngebiet ohne große Abstände zu den Wohnhäusern.

Unsere Empfehlung für Sie

Maßregelvollzug in Bad Cannstatt: Nopper schaltet sich in Streit um Forensik ein

Maßregelvollzug in Bad Cannstatt Nopper schaltet sich in Streit um Forensik ein

Stuttgarts OB möchte Pläne für alternative medizinische Nutzungen statt der forensischen Psychiatrie erörtern. Der Ärzteschaft-Chef in Stuttgart bezweifelt Angaben des Landes.

Kritik an Informationspolitik des Sozialministeriums von Manfred Lucha

Auch kritisierte er, dass die Bürger zu spät über die Pläne informiert worden seien. Gegner des Vorhabens bewerten die bisherige Informationsveranstaltung als Farce. Bach monierte, dass das Land die Lösung mit der Kabinettsentscheidung getroffen habe und diese sich jetzt „eher zurecht rede“ und die Bedenken von Ärzten, Bürgern, Anwohnern, Gewerbe und Handel abweise. Kritisch bewertet wird auch, dass die geplante Klinik keine Außenanlagen habe, wie dies in anderen Einrichtungen der Fall sei. Der Vertreter von Gewerbe und Handel fragte, ob die Cannstatter als „Sozialtherapeuten im Live-Versuch“ dienen sollten.

Handel und Gewerbe hofft auf positive Entwicklung ohne Hängepartie

Bach hofft auf eine positive Entwicklung des Umfelds rund um das leerstehende Klinikareal. Er forderte, dass der Rückbau der Schöne Straße zur Fahrradstraße und die Pläne für die Badstraße von der Stadt Stuttgart bald umgesetzt werden, die Mittel seien ja bewilligt. „Die Ungewissheit ist das Schlimmste für uns.“ Hoffnung würden die Entwicklung der Neckarvorstadt, das Konzertforum und des Wilhelmsplatzes geben. „Das Schlimmste für Bad Cannstatt wäre eine jahrelange Hängepartie.“

Weitere Themen

Mieterverein beklagt: „Stuttgarter vermieten nicht, weil sie über sich keine Schritte hören wollen“﻿

Mieterverein beklagt „Stuttgarter vermieten nicht, weil sie über sich keine Schritte hören wollen“﻿

In Stuttgart fehlen Wohnungen, gleichzeitig gibt es viel Leerstand, weil sich das finanziell lohnt. Eine Privatsache? „Auf gar keinen Fall“, sagt Rolf Gaßmann vom Mieterverein.
Von Andrea Jenewein
Psychisch kranke Straftäter: Was sagt der Handel zum geplanten Maßregelvollzug in Bad Cannstatt?

Psychisch kranke Straftäter Was sagt der Handel zum geplanten Maßregelvollzug in Bad Cannstatt?

Handel und Gewerbe schauen sehr kritisch auf die Pläne des Landes für eine forensische Psychiatrie in Stuttgart-Bad Cannstatt. Sozialminister Lucha plant nun eine Infoveranstaltung.
Von Iris Frey
Stuttgarter Klinikum-Prozess: Ex-Führungsriege auf der Anklagebank

Stuttgarter Klinikum-Prozess Ex-Führungsriege auf der Anklagebank

Die Ex-Führungsriege des städtischen Krankenhaus und ein Ex-Bürgermeister müssen sich 2026 wegen Betrugs- und Untreueverdacht sowie Bestechung vor dem Landgericht verantworten.
Von Jörg Nauke
Wohnungsnot trotz Leerstand: Leer stehende Wohnungen – Greift die Stadt genug durch?

Wohnungsnot trotz Leerstand Leer stehende Wohnungen – Greift die Stadt genug durch?

Man gehe allen Hinweisen zu illegalen Leerständen nach, sagt die Stadt. Der Mieterverein kontert: Es passiere zu wenig. Wann ist Leerstand Leerstand, und welche Handhabe gibt es?
Von Andrea Jenewein
Outdoor-Mode aus Stuttgart: „Wenn etwas Neues, dann etwas Nachhaltiges“ – Designerin setzt auf Upcycling

Outdoor-Mode aus Stuttgart „Wenn etwas Neues, dann etwas Nachhaltiges“ – Designerin setzt auf Upcycling

Silvia Hlinik stellt in ihrer Werkstatt in Stuttgart-Feuerbach nachhaltige Outdoor-Mode her. Warum sie sich selbstständig gemacht hat – und welches Gesetz sie ändern würde.
Von Valentin Schwarz
Umsonst & Draußen in Vaihingen: Halb so wild, aber klar links alternativ – Stuttgart feiert gratis

Umsonst & Draußen in Vaihingen Halb so wild, aber klar links alternativ – Stuttgart feiert gratis

Zum 44. Mal hat Umsonst & Draußen zu einem Wochenende voller Musik, Kultur und demokratischen Bewusstseins geladen. Bei bestem Wetter feiern mehr als 3000 Besucher.
Von Heidemarie A. Hechtel
Extremhitze durch Klimawandel: Hitzeglocke über Stuttgart – „Die Dinge laufen dann anders“

Extremhitze durch Klimawandel Hitzeglocke über Stuttgart – „Die Dinge laufen dann anders“

Würde sich eine Hitzeglocke über Stuttgart stülpen, hätten Ärzte plötzlich viel mehr zu tun. Trotz Hitzeaktionsplan ist die Stadt nicht auf ein solches Extremereignis vorbereitet.
Von Judith A. Sägesser
Sommer in Stuttgarts Freibädern: „Wie im Urlaub“ - entspanntes Schwimmen im Inselbad und Bad Berg

Sommer in Stuttgarts Freibädern „Wie im Urlaub“ - entspanntes Schwimmen im Inselbad und Bad Berg

Nach langer Unterbrechung sind die heißen Temperaturen zurück. Das nutzen viele Stuttgarter am Wochenende für einen Freibadtag. Dennoch ist der Ansturm geringer als erwartet.
Von Valentin Schwarz
Vorfall in Stuttgart: Teils Vermummte prügeln sich in Tiefgarage

Vorfall in Stuttgart Teils Vermummte prügeln sich in Tiefgarage

In der Tiefgarage eines Einkaufsmarkts in Stuttgart kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Jetzt bittet die Polizei Zeugen um Hinweise.
Von jo
Tat in Stuttgart: 17-Jährigen in den Rücken gestochen

Tat in Stuttgart 17-Jährigen in den Rücken gestochen

Gewalttat in Stuttgart: Mitten in der Nacht wird ein 17-Jähriger von hinten in den Rücken gestochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Von jo
Weitere Artikel zu Stuttgart Stuttgart-Bad Cannstatt Frank Nopper
 