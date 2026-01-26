Beim Gedanken an psychiatrische Kliniken dürfte den meisten unheimlich zumute werden. Zu Recht? Fakt ist: Viele Vorstellungen sind falsch. Wie die stationäre Behandlung heute aussieht und wer dort Hilfe findet.
R.M. Renfield ist Graf Draculas wahnsinniger, fanatisch ergebener Diener und Vertrauter. Er hilft ihm bei seinem Plan, Mina Harker in einen Vampir zu verwandeln - im Gegenzug für einen ständigen Nachschub an Insekten und das Versprechen der Unsterblichkeit. Zeitweise lebt Renfield in einer Irrenanstalt , wo er von Dr. John Seward behandelt wird.