Eine Studie mit 200.000 Betroffenen zeigt: Frauen tragen fast doppelt so viele genetische Marker für Depressionen wie Männer. Das könnte künftig zu gezielteren Therapien führen.
Frauen haben einer aktuellen Studie zufolge ein genetisch bedingt höheres Risiko, an einer klinischen Depression zu erkranken als Männer. Wie Forscher des australischen Berghofer-Instituts für Medizinforschung am Mittwoch in der Zeitschrift „Nature Communications“ berichteten, weisen depressive Frauen fast doppelt so viele mit Depressionen in Zusammenhang stehende genetische „Marker“ auf wie erkrankte Männer. Für die Studie wurde die DNA von fast 200.000 an Depressionen erkrankten Menschen untersucht, womit es sich um eine der bisher größten Studien zum Thema handelt.