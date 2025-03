Eine 44-Jährige soll an der Shell-Tankstelle in der Schwarenbergstraße ausgerastet sein und einem Mann, der tankte, in den Schritt gefasst haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Sebastian Steegmüller 31.03.2025 - 12:03 Uhr

Polizeibeamte haben am Sonntagvormittag an der Shell-Tankstelle in der Schwarenbergstraße in Stuttgart-Ost eine 44 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die dort offenbar randaliert hat. Außerdem soll sie einen Mann sexuell belästigt haben.