Superstar Taylor Swift verlobt sich mit Travis Kelce – und das Internet rastet aus. Warum fiebern wir bei diesen Dingen so mit? Eine Psychologin erklärt.
28.08.2025 - 11:41 Uhr
Die Reaktionen auf Taylor Swifts Verlobung kamen sofort: Videos von schreienden Swifties, die sich freuten, als hätte ihre beste Freundin sich verlobt. Tiktoks von Männern, die den Partnern von Swifties erklärten, was sie jetzt (auf keinen Fall) tun dürften. Memes darüber, dass Leute nach diesen Neuigkeiten auf keinen Fall arbeiten könnten.