In der Türkei geht das Video eines Demonstranten in einem Pokémon-Kostüm viral. Regierungsnahe Medien wittern eine Strategie dahinter - die «Pikachu-Politik»

dpa 29.03.2025 - 22:19 Uhr

Istanbul - Ein gelbes Pokémon als Symbol des Widerstands? In der Türkei hat ein Demonstrant in einem aufblasbaren Kostüm eines Pikachu-Pokémon eine politische Debatte ausgelöst. Auf einem tausendfach im Netz geteilten Video ist zu sehen, wie eine Menschenmenge bei einem Protest gegen die Absetzung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu vor der Polizei flüchtet – unter ihnen das ikonische gelbe Fantasiewesen, das Mitte der 90er Jahre in Japan erfunden wurde. Berichten zufolge ist das Video im südtürkischen Antalya entstanden.