Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) klagt gegen Honorarkürzungen für Psychotherapie und warnt vor einer „fatalen Entscheidung“.
19.03.2026 - 15:41 Uhr
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) klagt gegen die vom GKV-Spitzenverband ab dem 1. April beschlossenen Kürzungen um 4,5 Prozent bei der Psychotherapie. Man werde sich gegen die „massive Benachteiligung“ der Psychotherapeuten und der Patienten wehren. „Die Klageschrift bereiten wir gerade vor und werden diese beim Landessozialgericht Berlin-Brandenburg einreichen“, kündigt Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der KBV, an.