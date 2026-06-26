Public Viewing im Kreis BB Eine heiße WM-Nacht ohne Happy-End
Beim Spiel der Deutschen sind die Biergärten in Böblingen und Sindelfingen pickepacke voll. Die Lust auf WM-Fußball ist weiter groß – trotz des Dämpfers gegen Ecuador.
Beim Spiel der Deutschen sind die Biergärten in Böblingen und Sindelfingen pickepacke voll. Die Lust auf WM-Fußball ist weiter groß – trotz des Dämpfers gegen Ecuador.
Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss – so heißt es im Reitsport. Und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft? Die verliert ihr letztes WM-Vorrundenspiel gegen den Außenseiter Ecuador nach einem müden Gekicke mit 1:2. Was auch daran lag, dass die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits als Gruppenerster für die erste K.o.-Runde qualifiziert war.