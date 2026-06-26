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  6. Eine heiße WM-Nacht ohne Happy-End

Public Viewing im Kreis BB Eine heiße WM-Nacht ohne Happy-End

Public Viewing im Kreis BB: Eine heiße WM-Nacht ohne Happy-End
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Im Böblinger Brauhaus ist die WM-Stimmung bei den A-Jugend-Handballern der „BöSis“ mit (v.li.) Mathis Bohner, Maximilian Apfel, Rasmus Legler, Johannes Sieber und Eliano Annecke gut – was sich auch nach der Niederlage der DFB-Elf wenig ändert. Foto: Hinrichsen

Beim Spiel der Deutschen sind die Biergärten in Böblingen und Sindelfingen pickepacke voll. Die Lust auf WM-Fußball ist weiter groß – trotz des Dämpfers gegen Ecuador.

Sport: Heiko Hinrichsen (hh)

Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss – so heißt es im Reitsport. Und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft? Die verliert ihr letztes WM-Vorrundenspiel gegen den Außenseiter Ecuador nach einem müden Gekicke mit 1:2. Was auch daran lag, dass die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits als Gruppenerster für die erste K.o.-Runde qualifiziert war.

 

Herzerfrischenden Fußball gab es also auch in den Biergärten von Böblingen und Sindelfingen nicht zu sehen. Dabei waren die am Donnerstagabend alle pickepackevoll – trotz der späten Anstoßzeit von 22 Uhr. Oder aufgrund der Hitzewelle gerade deshalb. Klar ist: das Publikum, das sich für das Gruppenerlebnis in Form des Public Viewing entschieden hat, ist – anders als Kapitän Joshua Kimmich und Co.  –  konstant in WM-Hochform, hat Lust auf guten Fußball in Schwarz-Rot-Gold.

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Tennis Regionalliga: Sindelfingen setzt beim Personal auf die regionale Karte

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Die TA VfL Sindelfingen startet am Sonntag (11 Uhr) gegen Waldau Stuttgart mit einem Derby in die Regionalliga-Saison. Dabei hat sich das Gesicht des Teams stark verändert.

Das zeigt sich zu Beginn des WM-Abends gegen Ecuador auch im Böblinger Brauhaus. Hier müssen alle, die in den großen Gastgarten wollen, an der Security vorbei. Das hat einen simplen Grund: Denn alle Fans unter 16 Jahren ohne Begleitung eines Elternteils müssen um 22 Uhr gehen.

Auch die Handballer schauen Fußball

Aber da geht es ja gerade erst los. Beliebt ist das Brauhaus auch bei vielen Teenagern, die an langen Tischen gemeinsam gucken. Johannes Sieber hat mit den A-Jugend-Handballern von der HSG Böblingen-Sindelfingen gerade noch trainiert. Jetzt schaut das Team gemeinsam Fußball. „Im Zweikampfverhalten und bei der Absprache in der Defensive müssen die Deutschen noch zulegen“, sagt Johannes Sieber nach Abpfiff: „Ich glaube, dass sie es im Sechzehntelfinale noch packen. Aber im Achtelfinale wird es dann womöglich gegen Frankreich sehr schwer. Trotzdem hoffe ich, dass es am Ende der Weltmeistertitel wird.“

Dani Jez und das Team vom Seegärtle betreuen einen der größten WM-Tipps in der Region mit 67 Teilnehmern. Foto: Hinrichsen

WM-Spiele tippen ist Trumpf – dieses Motto gilt derweil im Seegärtle am Oberen See in Böblingen, wo es im Biergarten wie bei den Fans im gegenüber liegenden Bootshaus an kleineren  Tischgruppen gediegen zugeht. 67 Tipper betreuen Servicekraft Dani Jez und das Seegärtle-Team. Alle haben sie die 72 Partien der Vorrunde vorab prognostiziert. Die richtige Tendenz pro Partie gibt einen Punkt, das exakt richtige Ergebnis drei Zähler – wer den neuen Weltmeister richtig vorher gesagt hat, wird  sieben Punkte einstreichen.

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Württembergischer Fußball-Verband: Die Hitze ist schuld: alle Fußballspiele sind abgesagt

Württembergischer Fußball-Verband Die Hitze ist schuld: alle Fußballspiele sind abgesagt

Wegen der Hitzewelle setzt der Württembergische Fußballverband alle Spiele am Wochenende ab. Auch private Turniere und Schiedsrichter-Einteilungen sind betroffen.

Auf dem Weg zum Sindelfinger Hopfengarten sind die Straßen dann fast leer gefegt, was neben dem Fußball wohl auch mit der immer noch 26 Grad heißen Außentemperatur zu tun haben dürfte. Kurz vor dem Floschenstadion kreuzt eine schwarze Katze die Straße – was schon mal kein gutes Omen ist. In der Rosenstraße dann ein einsamer Torschrei aus einem geöffneten Fenster. Leroy Sané hat die Nationalelf in New York früh in Führung gebracht.

Im Hopfengarten direkt neben der Geschäftsstelle des VfL Sindelfingen, wo man mit „Sommerabend-Stimmung im Grünen“  wirbt, ist dann trotz der Weitläufigkeit des modernen Areals kein Sitzplatz mehr zu bekommen.  Dafür aber kühle Getränke wie Aperol Spritz, Rhabarbersaft-Schorle - oder die klassische Halbe.

„Sommerabend-Stimmung im Grünen“ ist das Motto im Sindelfinger Hopfengarten beim Glaspalast. Das deutsche Ergebnis drückt die gute Laune da nur ein bisschen. Foto: Hinrichsen

Beachtlich ist die Frauen-Quote, die bei rund 40 Prozent liegen dürfte. Weil es sportlich nicht ums Ganze geht, bleibt die Stimmung auch gelassen, als Ecuador in Halbzeit eins das 1:1 und nach der Pause den 2:1-Siegtreffer erzielt. Ist Torwart Manuel Neuer mit 40 Jahren noch der Alte? Das ist die meistdiskutierte Frage nach dem zweiten Treffer der Südamerikaner, bei dem der Bayern-Goalie nicht gut aussieht.

Nicht jeder WM-Tipp geht auf

„Mein Tippschein ist im Eimer!“, hat kurz zuvor eine junge Frau mitten in der Menge laut aufgeschrien, die ganz offensichtlich nicht im Seegärtle, sondern bei einem professionellen Wettbüro ihre WM-Prognosefähigkeiten auf die Probe gestellt hat. Doch auch später am Abend wird im unteren Bereich des Hopfengartens noch gejubelt.

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Torjäger des VfB Stuttgart: Deniz Undav mit klarem Appell: „Müssen uns mehr wehren“

Torjäger des VfB Stuttgart Deniz Undav mit klarem Appell: „Müssen uns mehr wehren“

Die Leistung der DFB-Elf war schwach - hinterher fand zumindest Torjäger Deniz Undav vom VfB Stuttgart nach dem 1:2 gegen Ecuador deutliche Worte.

Das ist etwa der Fall, als der VfB-Lokalmatador und Torjäger Deniz Undav eingewechselt wird, der diesmal aber ohne Torerfolg bleibt. Und dann ist die Freude immer wieder diebisch groß, weil die TV-Übertragung am unteren Fernseher der auf der großen Leinwand stets um einige Sekunden voraus ist. Während oben die Mienen noch angespannt sind, weiß man es unten schon längst, dass etwa ein Undav-Schuss nur ans äußere Tornetz geht.

Dann ist die Partie aus – und die Fußballfreunde machen sich über den vollen Parkplatz mit dem Auto oder Fahrrad auf den Heimweg. So richtig enttäuscht ist keiner, obwohl es in dieser heißen WM-Nacht kein sportliches Happy-End gegeben hat. Aber das liegt vor allem daran, dass sich die Luft in dieser hitzigen Sommernacht endlich angenehm anfühlt.

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