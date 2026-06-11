Public Viewing in Göppingen Auch zu später Stunde können Fußballfans gemeinsam schauen
An diesem Donnerstag beginnt die Fußball-WM. Polizei und Anbieter von Public Viewing in Göppingen sind auf das Großereignis vorbereitet.
An diesem Donnerstag beginnt die Fußball-WM. Polizei und Anbieter von Public Viewing in Göppingen sind auf das Großereignis vorbereitet.
Noch scheint sich die Euphorie in Grenzen zu halten. Es sind so gut wie keine schwarz-rot-goldenen Fähnchen an Häusern oder Autos zu sehen, die beim Sommermärchen 2006 zum Stadtbild gehörten. Lediglich in einigen Geschäften, die Fan-Artikel anbieten, deutet sich an, dass am Donnerstag die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt. Das Turnier wird in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen. Die Zeitverschiebung führt dazu, dass nach deutscher Zeit viele Spiele am späten Abend oder gar nachts angepfiffen werden. Eine Herausforderung für Vereine, Veranstalter und Gastronomen, die zum Public Viewing laden. Doch wer die Spiele zum Gemeinschaftserlebnis machen will, hat dazu ausreichend Möglichkeiten.