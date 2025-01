Publikumsmesse in Stuttgart

Vom 18. bis 26. Januar 2025 präsentieren zahlreiche Aussteller auf der CMT in Stuttgart alles rund um Urlaub, Reisen und Camping. Schon vor dem großen Ansturm haben wir erste Eindrücke und Schnappschüsse gesammelt.

Isabelle Vees 17.01.2025 - 11:31 Uhr

Freunde des Van-Lifes, Campens und mobilen Urlaubs aufgepasst: Die CMT (Caravan Motor Touristik) öffnet von 18. bis 26. Januar 2025 wieder ihre Tore in der Messe Stuttgart. Weltweit gilt sie als größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Neun Tage lang präsentieren Aussteller eine breite Vielfalt an Angeboten rund um Reisen, Caravaning und mobile Freizeit. Besucherinnen und Besucher können sich über die neuesten Trends und Reiseziele informieren, aktuelle Modelle von Wohnmobilen und Caravans besichtigen und an einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm mit kulturellen Darbietungen und Vorträgen teilnehmen.