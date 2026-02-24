Puls kontrollieren Herzrasen nach dem Filmdreh: „Da fing ich an, mir Sorgen zu machen“
Wie schnell das Herz aus dem Takt gerät, hat der Schauspieler Marek Erhardt selbst erfahren müssen – was ihm geholfen hat und warum er allen zum Pulscheck rät.
Dass der eigene Körper einem nichts vorspielt, musste der Schauspieler Marek Erhardt auf die harte Tour kennenlernen: Nach einem Tennismatch für eine Filmszene wollte sich der damals 54-Jährige kurz ausruhen und merkte, wie sein eigenes Herz Kapriolen schlug: „Erst verspürte ich, dass mein Herz mehrfach gestolpert ist, dann hatte ich Herzrasen“, berichtet Erhardt, der vor allem aus Fernsehfilm-Produktionen wie „Das Traumschiff“ und Serien wie „SOKO Hamburg“ bekannt ist.