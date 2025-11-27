Die Puma-Aktie erlebt einen deutlichen Kursanstieg und sorgt für Aufsehen an den Märkten. Doch was steckt hinter diesem plötzlichen Höhenflug?
27.11.2025 - 09:32 Uhr
Zum Donnerstag legt die Puma-Aktie kräftig zu und notiert mit einem Plus von fast 15 Prozent bei aktuell 19,52 Euro. Der Kursanstieg folgt auf neue Übernahmespekulationen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Bereits in der Vergangenheit hatten ähnliche Gerüchte für Bewegung gesorgt, doch diesmal scheint die Dynamik besonders stark.