In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre eigene Gewürzmischung herstellen und was Sie bei der Zubereitung beachten sollten.

Der Herbst steht vor der Tür, und mit ihm der unverwechselbare Duft von Pumpkin Spice. Egal, ob in Kaffee, Kuchen oder anderen Leckereien – dieses Gewürz verleiht Ihren Herbstrezepten eine warme, würzige Note. Doch wussten Sie, dass Sie Pumpkin-Spice-Gewürz ganz einfach selbst herstellen können?

Was ist Pumpkin-Spice-Gewürz?

Pumpkin Spice ist eine Gewürzmischung, die besonders durch ihren Einsatz in Kürbisgerichten und Getränken wie dem beliebten „Pumpkin Spice Latte“ bekannt wurde. Zu den Hauptzutaten zählen Zimt, Muskatnuss, Nelken, Ingwer und Piment – alles Gewürze, die perfekt zu den Aromen des Herbstes passen.

Pumpkin Spice ist ideal für herbstliche Backwaren wie Kürbiskuchen, Muffins und Kekse, eignet sich aber auch hervorragend für Getränke und sogar herzhafte Gerichte. Wenn Sie sich fragen, wie Sie das Pumpkin-Spice-Gewürz selber machen können, finden Sie hier verschiedene Varianten, die Sie nach Ihren Vorlieben anpassen können.

Pumpkin-Spice-Gewürz selber machen: Rezepte

Klassisches Pumpkin Spice Gewürz

Für die klassische Version, die in vielen Rezepten Anwendung findet, benötigen Sie folgende Zutaten:

3 EL Zimt

2 TL Muskatnuss

2 TL Ingwer

1,5 TL Nelken

1 TL Piment

Zubereitung:

Vermischen Sie alle Zutaten in einer Schüssel und füllen Sie die Mischung in ein luftdichtes Gefäß. So bleibt Ihr selbstgemachtes Pumpkin-Spice-Gewürz mehrere Monate haltbar.

Pumpkin Spice mit Kardamom

Wenn Sie Ihrem Pumpkin Spice eine exotische Note verleihen möchten, können Sie eine Prise Kardamom hinzufügen. Das verleiht der Mischung eine erfrischende Zitrusnote.

Zutaten:

3 EL Zimt

1 TL Muskatnuss

1 TL Ingwer

1 TL Nelken

1 TL Piment

0,5 TL Kardamom

Zubereitung:

Mischen Sie alle Gewürze und bewahren Sie das Pumpkin Spice in einem Glas auf. Der Kardamom gibt dieser Mischung eine besondere Note und macht sie raffinierter.

Milderes Pumpkin Spice Gewürz

Für eine etwas sanftere Variante, die weniger Nelken und Piment enthält, haben wir diese Mischung zusammengestellt. Sie eignet sich perfekt für alle, die den Geschmack von Zimt bevorzugen.

Zutaten:

3 EL Zimt

1 TL Muskatnuss

1 TL Ingwer

0,5 TL Nelken

0,5 TL Piment

Zubereitung:

Auch hier vermischen Sie einfach alle Zutaten und bewahren die Mischung in einem luftdichten Behälter auf.

Extra würziges Pumpkin-Spice-Gewürz

Wenn Sie es besonders würzig mögen, ist diese Version genau das Richtige für Sie. Der schwarze Pfeffer gibt dem Gewürz eine leichte Schärfe.

Zutaten:

3 EL Zimt

1,5 TL Muskatnuss

1,5 TL Ingwer

1 TL Nelken

1 TL Piment

0,5 TL schwarzer Pfeffer

Zubereitung:

Vermischen Sie die Zutaten und bewahren Sie die Gewürzmischung luftdicht auf. Der schwarze Pfeffer sorgt für das gewisse Etwas.

Pumpkin Spice mit Vanille

Für alle, die es etwas süßer mögen, ist die Vanille-Version des Pumpkin Spice eine wunderbare Alternative. Die Vanille verleiht der Mischung eine sanfte, harmonische Note.

Zutaten:

3 EL Zimt

1 TL Muskatnuss

1 TL Ingwer

1 TL Nelken

0,5 TL Vanillepulver

Zubereitung:

Mischen Sie alle Zutaten sorgfältig und bewahren Sie die Mischung in einem Glas auf. Die Vanille macht das Gewürz besonders mild und süß.

Verwendung von Pumpkin Spice Gewürz

Sobald Sie Ihr eigenes Pumpkin-Spice-Gewürz hergestellt haben, stellt sich die Frage: Wie können Sie es verwenden? Hier einige Ideen, wie Sie den Herbst in Ihre Küche holen:

Pumpkin Spice Latte: Fügen Sie einen Teelöffel der Gewürzmischung zu Ihrem Kaffee hinzu, um den berühmten Herbstklassiker selbst zu kreieren. Kürbiskuchen: Pumpkin Spice passt hervorragend zu Kürbiskuchen und anderen Backwaren wie Muffins oder Keksen. Pfannkuchen und Waffeln: Verleihen Sie Ihrem Frühstück mit einem Hauch Pumpkin Spice eine herbstliche Note. Joghurt und Smoothies: Geben Sie einen Teelöffel in Joghurt oder Smoothies für einen besonderen Geschmack. Herzhafte Gerichte: Auch für herzhafte Gerichte wie Kürbissuppe oder Eintöpfe eignet sich Pumpkin Spice hervorragend.

Vorteile von selbstgemachtem Pumpkin Spice Gewürz

Warum sollten Sie Pumpkin Spice Gewürz selbst machen, anstatt es zu kaufen? Hier sind einige Vorteile:

Individualität: Sie können die Mischung nach Ihrem eigenen Geschmack anpassen – mehr Zimt, weniger Nelken oder sogar neue Gewürze hinzufügen.

Kostenersparnis: Gewürzmischungen sind im Handel oft teuer. Durch das Selbermachen sparen Sie Geld und haben gleichzeitig eine größere Menge.

Nachhaltigkeit: Wenn Sie Ihre Gewürze in wiederverwendbaren Gläsern aufbewahren, tragen Sie zu einem nachhaltigeren Konsum bei.

Fazit: Pumpkin Spice Gewürz selber machen lohnt sich!

Mit diesen einfachen Rezepten können Sie Ihr eigenes Pumpkin-Spice-Gewürz herstellen und den Herbst in vollen Zügen genießen. Egal, ob Sie es klassisch mögen oder eine ausgefallenere Mischung bevorzugen – die Möglichkeiten sind vielfältig. Machen Sie sich den Herbst gemütlicher mit Ihrem selbstgemachten Pumpkin Spice!