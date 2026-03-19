Pumptrack in Köngen Über Köngen nach Peking
Im Juni macht die UCI-Pump-Track-World-Championship-Qualifier-Series auf dem Köngener Pumptrack Station – es geht um WM-Plätze.
Im Juni macht die UCI-Pump-Track-World-Championship-Qualifier-Series auf dem Köngener Pumptrack Station – es geht um WM-Plätze.
Die besten Pumptrack-Fahrer der Welt kommen am 19. und 20. Juni nach Köngen: Auf dem Pumptrack am Burgweg kämpfen etwa 80 internationale Elitefahrer um die Qualifikation für die Weltmeisterschaften in der chinesischen Hauptstadt Peking. Der Lauf ist Teil der so genannten UCI-Pump-Track-World Championship-Qualifier-Series – Veranstalter ist neben dem Radsport-Weltverband UCI die weltweit tätige Spezialfirma für die Erstellung vom Pumptracks und Mountainbike-Trails „Velosolutions“ aus der Schweiz, die auch die Köngener Anlage gebaut hat.