Pumptrack-WM-Qualifikation Fritz Rose überrascht auf dem Köngener Pumptrack
Der Dresdner Fritz Rose gewinnt die Männerkonkurrenz der WM-Qualifikation auf dem Köngener Pumptrack. Lokalmatadorin Anja Baumeister landet auf Rang 13.
Der Dresdner Fritz Rose gewinnt die Männerkonkurrenz der WM-Qualifikation auf dem Köngener Pumptrack. Lokalmatadorin Anja Baumeister landet auf Rang 13.
45 Spitzenfahrerinnen und -fahrer aus elf Nationen haben bei der WM-Qualifikation auf dem Köngener Pumptrack für echtes Rennfeeling gesorgt. Schließlich ging es um die Teilnahme an der Pumptrack-Weltmeisterschaft im Oktober in China.