Pumptrack-WM-Qualifikation: Fritz Rose überrascht auf dem Köngener Pumptrack

45 Spitzenfahrerinnen und -fahrer aus elf Nationen haben bei der WM-Qualifikation auf dem Köngener Pumptrack für echtes Rennfeeling gesorgt. Schließlich ging es um die Teilnahme an der Pumptrack-Weltmeisterschaft im Oktober in China.

Fritz Rose gewinnt Männerkonkurrenz in Köngen Bei den Männern sorgte der 19-jährige Fritz Rose für eine Überraschung: Der Dresdner gewann den Finallauf in 22,712 Sekunden und ließ dabei auch die komplette slowakische Nationalmannschaft hinter sich. „Das ist ein Traum – und das auf einer Strecke, die technisch sehr anspruchsvoll ist. Sie ist sicherlich eine der besten in Deutschland“, sagte Rose. Mit dem Sieg sicherte er sich zudem die Übernahme der Reisekosten nach Peking. „Das ist der Hammer – jetzt habe ich im Oktober wohl was vor.“

Bei den Frauen ging der Sieg an Aiko Gommers aus Belgien, die in 23,951 Sekunden die schnellste Zeit fuhr. Ihre ursprüngliche Passion ist der BMX-Rennsport, in dem die 24-Jährige bereits mehrere Titel gesammelt und sich 2024 die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris gesichert hat. Dass mit Gommers auch auf dem Pumptrack zu rechnen ist, bewies sie bereits 2021, als sie sich mit 17 Jahren bei der WM in Portugal den Titel in dieser Disziplin holte.

Anja Baumeister wagt den Pumptrack-Start

Auch Lokalmatadorin Anja Baumeister vom mit ausrichtenden Ski-Club Unterensingen hat mit Gravel- und Crosscountry-Mountainbike-Rennen eigentlich andere Schwerpunkte, ließ es sich aber nicht nehmen, bei der WM-Qualifikation in Köngen zu starten. Den Ausschlag gab, dass zunächst nur zwei Fahrerinnen gemeldet waren. Für eine WM-Qualifikation müssen es laut Radsport-Weltverband UCI aber mindestens vier sein. „Das fand ich schade“, sagte Baumeister. Letztlich standen in Köngen dann allerdings 14 Fahrerinnen am Start.

Die 18-Jährige, die aktuell ihren Bundesfreiwilligendienst in Tübingen absolviert, musste vor dem Rennen noch eine wichtige Frage klären: Mit welchem Rad sollte sie antreten? Weder mit ihrem Mountainbike noch mit ihrem Gravelbike rechnete sie sich große Chancen aus. Am Ende machte ein vom Verein geliehenes BMX-Rad das Rennen – obwohl Baumeister damit erst knapp 24 Stunden vor der WM-Qualifikation erstmals trainieren konnte. „Dafür lief es im Rennen aber ganz gut, mit meinem zweiten Lauf war ich sehr zufrieden“, sagte sie.

Lokalmatadorin Baumeister landet auf Rang 13

Ihre Zeit von 30,273 Sekunden reichte nicht für den Einzug in die Finalläufe der besten Acht. Dafür hätte Baumeister rund fünf Sekunden schneller sein müssen. Am Ende belegte die Unterensingerin Rang 13 – und will sich nach einer „tollen Erfahrung“ wieder auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. „Ich habe mit dem Mountainbike zwei Mal in Folge die Sprintwertung des Albstadt Bike Marathons gewonnen, die will ich im Juli verteidigen“, kündigte sie an. Bei dieser Sonderwertung wird auf einem kurzen, extrem steilen Teilstück an der Skischanze in Onstmettingen die Zeit genommen.

Lokalmatadorin Anja Baumeister vom SC Unterensingen in Köngen. Foto: Kerstin Dannath

Zudem ist Baumeister seit 2025 Mitglied des Tübinger Gravelteams Haico Racing. Die Qualifikation für die Gravel-Europameisterschaft verpasste sie in diesem Jahr zwar, bei den deutschen Titelkämpfen im Juli am Nürburgring, die im Rahmen des Radsport-Festivals Rad am Ring ausgetragen werden, peilt sie aber die Top Ten an. Dafür trainiert sie neben ihrem Vollzeitjob etwa fünfmal pro Woche und legt rund 200 Kilometer in der Woche zurück. Mittlerweile hat das Graveln dem Mountainbiking bei ihr schon ein wenig den Rang abgelaufen. „Gravel ist viel schneller und die Rennen sind mit bis zu 150 Kilometern deutlich länger – das liegt mir eigentlich ganz gut“, sagte Baumeister.

Graveln statt Mountainbike

Voll auf das Profitum setzen will sie dennoch nicht. Zu wenige Radsportlerinnen und Radsportler könnten von ihrem Sport leben, sagt Baumeister. „Wenn man sich in der Konkurrenz umschaut, merkt man schnell, dass die meisten irgendwas anderes nebenher machen, entweder eine Ausbildung oder ein Studium. Sonst geht es halt nicht.“ Sie selbst beginnt im Herbst eine Schreinerlehre in Zizishausen – wieder näher an ihrem Wohnort. Dann dürfte sie auch unter der Woche wieder häufiger auf dem Köngener Pumptrack zu sehen sein. Denn: „Spaß macht das schon.“

Einzige deutsche Station der UCI-Serie

Köngen war die einzige deutsche Station der UCI Pump Track World Championship Qualifier Series. Neben der UCI fungierte die Schweizer Spezialfirma Velosolutions, die weltweit Pumptracks und Mountainbike-Trails baut und auch die Köngener Anlage erstellt hat, als Veranstalter. „Es war ein fantastisches Event auf einer großartigen Strecke“, sagte UCI-Rennleiterin Maryke Zietsmann aus Südafrika. Besonders hob sie hervor, dass in Köngen ohne herausragende Technik kaum etwas möglich sei.

Für die Ausrichter SCU und das Jugendhaus Trafo im Burgforum war die zweitägige Veranstaltung eine Mammutaufgabe. Rund 110 Helferinnen und Helfer waren im Einsatz – von Privatleuten über die örtliche Feuerwehr bis hin zu Vereinen wie der Ortsgruppe des Deutschen Schäferhundvereins, deren Mitglieder mit ihren Hunden die Nachtwache übernahmen. „Alleine hätten wir das nicht stemmen können“, sagte Jugendhausleiter Matthias Dold. Deshalb werde auch der Gewinn solidarisch geteilt. Ganz so üppig wie erhofft dürfte dieser allerdings nicht ausfallen. „Es war mit teilweise über 30 Grad einfach viel zu heiß, wir hatten mit mehr Besuchern gerechnet“, erklärte Dold.