Er klammert sich an einen Plüsch-Orang-Utan, wird von seiner Gruppe weggestoßen und rührt Millionen Menschen im Netz. Aber warum verstoßen Makakenmütter ihre Babys? Was hinter der rührenden Geschichte steckt.
Die Bilder des kleinen Makaken-Affen Punch aus dem Ichikawa City Zoo bei Tokio in Japan gingen um die Welt. Ein sieben Monate altes Affenbaby, das sich an einen braunen Plüsch-Orang-Utan klammert, nachdem es von Artgenossen verstoßen wurde. Millionen Menschen reagierten emotional. Doch hinter der rührenden Geschichte steckt vor allem eine Frage: Warum hat seine Mutter ihn überhaupt verstoßen?