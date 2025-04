Punk und Metal in Leonberg

Das traditionsreiche „Kill Rockstars“-Festival in der Leonberger Beat Baracke geht in die nächste Runde. Mit dabei sind auch Musiker mit „Rock am Ring“-Erfahrung.

Marius Venturini 08.04.2025 - 13:27 Uhr

Nicht österlich, sondern eher weihnachtlich kommt die Devise des Kill Rockstars-Festivals in der Leonberger Beat Baracke daher: Alle Jahre wieder. Das dienstälteste Indoor-Newcomer-Festival des Jugendhauses Leonberg steigt in diesem Jahr am Freitag und Samstag, 11. und 12. April. Die musikalische Zweiteilung mit einem Tag Rock, Punk und Alternative und einem Tag Metal ist seit einiger Zeit ebenfalls zu einer Tradition geworden.