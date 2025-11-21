Die Gerlinger Punkrockband Sokae veröffentlicht eine neue Platte. An diesem Samstag gibt’s in der Leonberger Beat Baracke die große Releaseparty.

Marius Venturini 21.11.2025 - 14:05 Uhr

Die Präsentation eines neuen Tonträgers ist ein Ereignis, dass würdig gefeiert werden sollte. Das sehen auch die Gerlinger Punkrocker von Sokae so, die an diesem Samstagabend in der Leonberger Beat Baracke die Veröffentlichung ihrer neuen EP „Team Sokae“ zelebrieren. „EP“, das steht übrigens für „Extended Play“ und umschreibt ein Zwischending zwischen Single und Album.