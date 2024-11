Am Montag Vormittag war rund ums W&W-Areal am Feuersee einiges los: 900 Tannenbäume und 200 Kubikmeter Holzhackschnitzel wurden angeliefert. Ein eigener kleiner Wald entsteht auf dem Areal.

Petra Xayaphoum 04.11.2024 - 16:00 Uhr

Wer heute Vormittag am Feuersee in Stuttgart-West entlangspaziert ist, hat sofort gerochen, dass hier etwas Besonderes in Gange ist: Der Duft von Tannen und frischgehacktem Holz lag in der Luft. Der Grund: Heute begann der Aufbau des Stuttgarter Punschwaldes im ehemaligen W&W-Areal hinter der Feuerseekirche.