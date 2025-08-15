Neben den politischen Inhalten steht eine brisante Frage im Raum: Könnte Putin theoretisch auf US-Boden festgenommen werden?
15.08.2025 - 10:55 Uhr
Heute, am 15. August 2025, treffen sich US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin in Anchorage, Alaska. Ort des Gesprächs ist die Joint Base Elmendorf-Richardson, ein Militärstützpunkt nahe der größten Stadt des Bundesstaates. Die Staatschefs sollen nach Angaben aus Washington und Moskau über Möglichkeiten eines Waffenstillstands im Ukraine-Krieg beraten. Doch ein anderes Thema sorgt ebenfalls für Diskussionen: der internationale Haftbefehl gegen Putin.