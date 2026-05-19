Das Verhältnis zwischen China und Russland ist sehr speziell. Das funktioniert, weil Moskau seinen Stolz behalten kann, kommentiert Christian Gottschalk.
Man kennt das vielleicht aus dem erweiterten Familienkreis. Der Onkel, der hin und wieder zu Besuch kommt, wird mit frisch gebackenem Apfelkuchen und vielen lieben Worten begrüßt. Der Onkel, der wöchentlich mehrmals vorbeischaut, erhält weniger Aufmerksamkeit; stattdessen wartet auf ihn ein Zettel mit Dingen, die abgearbeitet werden müssen. So ähnlich ist das gerade auch in der internationalen Politik. Donald Trump in Peking, das war vor wenigen Tagen der Besucher, der umschmeichelt und verwöhnt wurde. Am Dienstag landete Wladimir Putin in der chinesischen Hauptstadt, je nach Zählweise zum 20. oder 25. Mal. Das bedeutet: weniger Fähnchen, mehr Arbeitsprogramm.