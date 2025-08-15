Nach dem Treffen der beiden Staatschefs in Alaska ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Wann werden die Ergebnisse verkündet?

Am 15. August 2025 kommen der US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin zu einem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen auf der Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, zusammen. Das Treffen, das um 11:00 Uhr Ortszeit Alaska (21:00 Uhr deutscher Zeit) beginnen soll, konzentriert sich auf zentrale Themen – vor allem den andauernden Krieg in der Ukraine und mögliche Wege zu einem Frieden.

Wann gibt es die Ergebnisse?

Geplant sind zunächst vertrauliche Gespräche der beiden Präsidenten unter vier Augen, gefolgt von erweiterten Beratungen mit den Delegationen beider Seiten sowie einem gemeinsamen Mittagessen. Zur Uhrzeit der Pressekonferenz erklärte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, dass ein gemeinsames Pressebriefing im Anschluss an das Gipfeltreffen und das Mittagessen vorgesehen ist.

Angesichts von Präsident Trumps engem Zeitplan – er soll Anchorage noch am selben Tag um 17:45 Uhr Ortszeit (03:45 Uhr deutscher Zeit am 16. August) verlassen – wird die Pressekonferenz voraussichtlich irgendwann am Nachmittag stattfinden. Allerdings gibt es keinen strikten Zeitplan für das Treffen, weshalb nicht feststeht, wann die Ergebnisse der Gespräche verkündet werden. Sollte Trump aber tatsächlich um 17:45 Uhr abreisen wollen, müsste die Pressekonferenz irgendwann zwischen 15:30 Uhr und 17:45 Uhr, also 01:30 Uhr bis 02:30 Uhr deutscher Zeit am 16. August, beginnen.