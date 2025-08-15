Nach dem Treffen der beiden Staatschefs in Alaska ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Wann werden die Ergebnisse verkündet?
15.08.2025 - 08:44 Uhr
Am 15. August 2025 kommen der US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin zu einem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen auf der Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, zusammen. Das Treffen, das um 11:00 Uhr Ortszeit Alaska (21:00 Uhr deutscher Zeit) beginnen soll, konzentriert sich auf zentrale Themen – vor allem den andauernden Krieg in der Ukraine und mögliche Wege zu einem Frieden.