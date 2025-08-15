Der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump kommen am heutigen Freitag zu einem Gipfeltreffen in Anchorage, Alaska, zusammen. Es ist die erste persönliche Begegnung der beiden seit Trumps Amtsantritt im Januar 2025. Das Treffen beginnt um 11:00 Uhr Ortszeit (21:00 Uhr deutscher Zeit). Austragungsort ist der Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson in Anchorage. Dort sind umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden.

Ablauf des Gipfels

Das Programm sieht zunächst ein Vier-Augen-Gespräch vor, an dem nur Dolmetscher teilnehmen. Daran schließt sich ein Arbeitsfrühstück an. Anschließend folgen Gespräche im erweiterten Kreis – maximal fünf Delegationsmitglieder pro Seite. Auf russischer Seite gehören unter anderem Außenminister Sergej Lawrow, Verteidigungsminister Andrej Belousow und Finanzminister Anton Siluanow zur Delegation. Für den zeitlichen Verlauf gibt es keinen festen Rahmen. Der Abschluss hängt vom Verlauf der Gespräche ab. Nach Ende der Beratungen ist eine gemeinsame Pressekonferenz der beiden Präsidenten geplant.

Themen: Ukraine und bilaterale Beziehungen

Im Mittelpunkt steht laut den offiziellen Ankündigungen der Krieg in der Ukraine. Darüber hinaus wollen beide Seiten Fragen der internationalen Sicherheit sowie Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit erörtern. Der Gipfel wurde innerhalb weniger Tage vorbereitet. Erst vor weniger als einer Woche waren Datum und Ort bekannt gegeben worden. In dieser Zeit mussten Visaformalitäten, organisatorische Fragen und Sicherheitsmaßnahmen geklärt werden. Medienvertreter aus aller Welt sind angereist, Hotels in Anchorage sind nach Angaben vor Ort vollständig ausgebucht.

Wann ist mit Ergebnissen zu rechnen?

Einen festen Zeitpunkt für das Ende der Gespräche gibt es nicht. Beide Seiten haben angekündigt, dass die Dauer von der Entwicklung der Diskussionen abhängt. Erst im Anschluss an den Gipfel werden Trump und Putin vor die Presse treten. Mit konkreten Ergebnissen oder Vereinbarungen ist daher frühestens nach der geplanten Pressekonferenz am Abend (Ortszeit) zu rechnen. Nach dem Treffen reist Trump noch am Freitagabend (Ortszeit) zurück nach Washington. Putin wird nach den Gesprächen ebenfalls Alaska verlassen.