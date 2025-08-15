In Anchorage, Alaska, kommen heute US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin zu Gesprächen zusammen. Wann geht es los?
15.08.2025 - 07:13 Uhr
Der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump kommen am heutigen Freitag zu einem Gipfeltreffen in Anchorage, Alaska, zusammen. Es ist die erste persönliche Begegnung der beiden seit Trumps Amtsantritt im Januar 2025. Das Treffen beginnt um 11:00 Uhr Ortszeit (21:00 Uhr deutscher Zeit). Austragungsort ist der Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson in Anchorage. Dort sind umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden.