Ein Gipfeltreffen mit brisanter Agenda: Erstmals seit 2019 treffen sich Donald Trump und Wladimir Putin. Wann und wo findet das Treffen statt?

US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin wollen sich am Freitag, den 15. August 2025, bei einem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen zusammenkommen. Das historische Treffen findet auf dem Luftwaffenstützpunkt der Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, statt. Es ist das erste persönliche Gespräch der beiden Staatschefs seit 2019 während Trumps erster Amtszeit.

Worum geht es bei dem Gipfel?

Im Mittelpunkt stehen Bemühungen um ein Friedensabkommen, das den seit Jahren andauernden Krieg in der Ukraine beenden soll. Beide Regierungen haben signalisiert, dass auch umstrittene territoriale Zugeständnisse Thema sein könnten. Trump erklärte, die Gespräche könnten „einen gewissen Gebietstausch zum Vorteil beider Länder“ erfordern. Der Gipfel kommt zu einem kritischen Zeitpunkt. Frühere Fristen für Verhandlungen sind ohne Ergebnis verstrichen.

Warum Anchorage in Alaska?

Alaska wurde vor allem wegen seiner Nähe zu Russland als Tagungsort ausgewählt. Die Beringstraße trennt den US-Bundesstaat vom russischen Territorium an der engsten Stelle nur um 88 Kilometer. Der Ort bietet zudem eine neutrale und sichere Umgebung für potenziell heikle Verhandlungen unter vier Augen.

Was ist zu erwarten?

Laut Weißem Haus beginnt der Gipfel mit einem vertraulichen Vier-Augen-Gespräch zwischen Trump und Putin. Offiziellen Angaben zufolge soll es sich für Trump vor allem um ein „Zuhörtreffen“ handeln – konkrete Ergebnisse wie ein sofortiger Waffenstillstand seien daher nicht garantiert. Die genaue Uhrzeit des Beginns am Freitag ist bisher nicht bekannt.

Das Treffen wird weltweit aufmerksam verfolgt. In Kiew und bei europäischen Verbündeten wächst die Sorge über mögliche territoriale Zugeständnisse. US-Regierungsvertreter betonen, dass jede Einigung über ukrainisches Gebiet letztlich die Zustimmung der ukrainischen Regierung erfordern würde.