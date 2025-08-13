Ein Gipfeltreffen mit brisanter Agenda: Erstmals seit 2019 treffen sich Donald Trump und Wladimir Putin. Wann und wo findet das Treffen statt?
13.08.2025 - 07:14 Uhr
US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin wollen sich am Freitag, den 15. August 2025, bei einem mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen zusammenkommen. Das historische Treffen findet auf dem Luftwaffenstützpunkt der Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, statt. Es ist das erste persönliche Gespräch der beiden Staatschefs seit 2019 während Trumps erster Amtszeit.