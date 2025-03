Die Stadtverwaltung Weinstadt zieht eine positive Bilanz zur jüngsten Markungsputzete. Jede Menge Müll haben die vielen Helferinnen und Helfer eingesammelt, darunter einen illegal entsorgten Wäschetrockner und eine defekte Handkehrmaschine.

Jürgen Veit 25.03.2025 - 12:05 Uhr

Positive Bilanz für die Markungsputzete in Weinstadt: Am Ende sind es rund 20 Kubikmeter Müll, den die rund 800 engagierten Helferinnen und Helfer am Samstagvormittag sowie an den Vortagen gesammelt haben, um lokale Grünflächen, Wege und öffentliche Plätze von Unrat zu befreien. „Es ist schön zu sehen, dass sich so viele Weinstädterinnen und Weinstädter für eine saubere Umgebung einsetzen. Durch den gemeinsamen Einsatz haben wir viel erreicht. Mein herzlicher Dank gilt allen Helferinnen und Helfern sowie dem Baubetriebshof für die hervorragende Organisation“, wird der Oberbürgermeister Michael Scharmann in einer Pressemitteilung der Verwaltung zitiert.