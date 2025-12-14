Vorstandschefin Palla will den Staatskonzern schlanker aufstellen. Sofortprogramme sollen das Reiseerlebnis rasch verbessern – doch der Weg wird lang.
14.12.2025 - 10:44 Uhr
„Neustart Bahn“ – als Evelyn Palla im 15. Stock des Berliner Bahntowers ans Rednerpult tritt, signalisiert schon die große Leuchtschrift am Bildschirm den Medienvertretern, dass frischer Wind wehen soll beim größten deutschen Staatskonzern, der zum schweren Sanierungsfall geworden ist. Die neue Chefin will die Deutsche Bahn AG schlanker, schneller und zuverlässiger machen und hat für ihr Konzept nun vom Aufsichtsrat grünes Licht bekommen: „2026 wird das Jahr des großen Umbaus“.