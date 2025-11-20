Quartalszahlen Nvidia: Der Crash ist abgesagt – oder?

Star-Investor Michael Burry hat die Finanzkrise 2008 vorhergesagt und ist sehr reich geworden, indem er auf das Platzen der Immobilienblase in den USA wettete. Der Film „The Big Short“ erzählt das anschaulich. Nun wettet er gegen Nvidia und damit den Boom rund um Künstliche Intelligenz. Die Bewertungen seien überzogen, Gewinne durch verlängerte Abschreibungsdauern der KI-Server aufgebläht und die Branche finanziere sich mittlerweile zunehmend gegenseitig.

Auch andere Marktexperten warnen. Das KI-Narrativ – riesige Produktivitätsgewinne in der Zukunft bei massiven Investitionen jetzt - hat einen Knacks bekommen. Manche sehen Parallelen zur Dotcom-Blase. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis es kracht.

Aber anders als damals finanzieren die Tech-Konzerne ihre KI-Investitionen aus ihren Gewinnen heraus und nicht auf Pump. Und sie steigern mit KI bereits ihre Umsätze. Der Trend ist so real wie es die Chips sind. Die Unternehmen im US-Index S&P 500 werden aktuell mit dem 23-Fachen ihrer fürs nächste Jahr erwarteten Gewinne bewertet, Nvidia mit dem 46-Fachen. Der langfristige Durchschnitt liegt bei 16. Eine Übertreibung? Zweifelsohne. Eine gerechtfertigte Übertreibung? Das kann nur die Zukunft zeigen.

Amazon-Chef Jeff Bezos spricht von einer „industriellen Blase“. Foto: AFP/Mandel Ngan

Amazon-Chef Jeff Bezos verwendet hier das Bild einer „industriellen Blase“ – also eine Marktübertreibung, die auf lange Sicht aber produktiv sein kann und der Welt zugutekommen wird. Er nennt zum Vergleich den Biotech-Boom der 1990er-Jahre, als viel Geld in Firmen floss, die später kollabierten, aber auch lebensrettende Medikamente entwickelt wurden.

Einen Crash zeitlich genau vorherzusagen ist unmöglich. Klar ist aber auch: Nicht jede KI-Geschichte wird Erfolg haben, nicht jedes KI-Start-up Gewinne generieren. Anleger sollten sich also auf Marktbereinigungen einstellen. Korrekturen an der Börse sind normal und nur eine Frage der Zeit. Nur gibt es dafür weniger Aufmerksamkeit als für einen vorhergesagten Crash.