 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Der Crash ist abgesagt – oder?

Quartalszahlen Nvidia Der Crash ist abgesagt – oder?

Quartalszahlen Nvidia: Der Crash ist abgesagt – oder?
1
Nvidia-Chef Jensen Huang sieht keine KI-Blase. Im Gegenteil: viele Branchen stünden erst am Anfang der Umgestaltung durch KI. Foto: AFP/I-Hwa Cheng

Nvidia pulverisiert Ängste, dass der KI-Hype die Börsen in den Abgrund reißt. Dennoch ist Vorsicht geboten, kommentiert unser Autor Philipp Obergassner.

Star-Investor Michael Burry hat die Finanzkrise 2008 vorhergesagt und ist sehr reich geworden, indem er auf das Platzen der Immobilienblase in den USA wettete. Der Film „The Big Short“ erzählt das anschaulich. Nun wettet er gegen Nvidia und damit den Boom rund um Künstliche Intelligenz. Die Bewertungen seien überzogen, Gewinne durch verlängerte Abschreibungsdauern der KI-Server aufgebläht und die Branche finanziere sich mittlerweile zunehmend gegenseitig.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Chip-Konzerne: Hilfe für Chip-Pionier: Nvidia steckt Milliarden in Intel

Chip-Konzerne Hilfe für Chip-Pionier: Nvidia steckt Milliarden in Intel

Intel war einst ein Vorreiter der Chip-Industrie. Doch zuletzt verlor der Konzern an Bedeutung. Jetzt bekommt er Hilfe vom heutigen Branchenführer.

Auch andere Marktexperten warnen. Das KI-Narrativ – riesige Produktivitätsgewinne in der Zukunft bei massiven Investitionen jetzt - hat einen Knacks bekommen. Manche sehen Parallelen zur Dotcom-Blase. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis es kracht.

Unsere Empfehlung für Sie

Chip-Konzern: Nvidia kontert KI-Sorgen mit nächstem Geschäftsschub

Chip-Konzern Nvidia kontert KI-Sorgen mit nächstem Geschäftsschub

Vor Veröffentlichung der Quartalszahlen von Nvidia waren die Börsen nervös. Wird zu viel in KI investiert? Sind die Tech-Konzerne überbewertet? Doch der Boom beim Chip-Riesen entschärft die Sorgen.

Aber anders als damals finanzieren die Tech-Konzerne ihre KI-Investitionen aus ihren Gewinnen heraus und nicht auf Pump. Und sie steigern mit KI bereits ihre Umsätze. Der Trend ist so real wie es die Chips sind. Die Unternehmen im US-Index S&P 500 werden aktuell mit dem 23-Fachen ihrer fürs nächste Jahr erwarteten Gewinne bewertet, Nvidia mit dem 46-Fachen. Der langfristige Durchschnitt liegt bei 16. Eine Übertreibung? Zweifelsohne. Eine gerechtfertigte Übertreibung? Das kann nur die Zukunft zeigen.

Amazon-Chef Jeff Bezos spricht von einer „industriellen Blase“. Foto: AFP/Mandel Ngan

Amazon-Chef Jeff Bezos verwendet hier das Bild einer „industriellen Blase“ – also eine Marktübertreibung, die auf lange Sicht aber produktiv sein kann und der Welt zugutekommen wird. Er nennt zum Vergleich den Biotech-Boom der 1990er-Jahre, als viel Geld in Firmen floss, die später kollabierten, aber auch lebensrettende Medikamente entwickelt wurden.

Einen Crash zeitlich genau vorherzusagen ist unmöglich. Klar ist aber auch: Nicht jede KI-Geschichte wird Erfolg haben, nicht jedes KI-Start-up Gewinne generieren. Anleger sollten sich also auf Marktbereinigungen einstellen. Korrekturen an der Börse sind normal und nur eine Frage der Zeit. Nur gibt es dafür weniger Aufmerksamkeit als für einen vorhergesagten Crash.

Weitere Themen

Hilfsangebot in Stuttgart: Miese Noten, Prüfungsangst – wie Azubis trotzdem ihre Ausbildung schaffen

Hilfsangebot in Stuttgart Miese Noten, Prüfungsangst – wie Azubis trotzdem ihre Ausbildung schaffen

Sprachprobleme und schlechte Noten – für viele Azubis eine Hürde auf dem Weg zum Abschluss der Lehre. Die assistierte Ausbildung hält gezielt dagegen. Wie funktioniert sie?
Von Michael Weißenborn
Auszeichnung vom Bundespräsidenten: Zukunftspreisträger von Bosch wollen ihr Preisgeld spenden

Auszeichnung vom Bundespräsidenten Zukunftspreisträger von Bosch wollen ihr Preisgeld spenden

Drei Ingenieure von Bosch sind mit dem Zukunftspreis des Bundespräsidenten ausgezeichnet worden. Mit dem Preisgeld von 250 000 Euro wollen sie künftige Entwickler fördern.
Von Matthias Schmidt
Drei Standorte betroffen: MAN baut 2.300 Stellen in Deutschland ab

Drei Standorte betroffen MAN baut 2.300 Stellen in Deutschland ab

Der Abbau von Arbeitsplätzen bei MAN soll über zehn Jahre und ohne Kündigungen erfolgen. Betroffen sind drei Standorte. Die IG Metall nennt höhere Zahlen und fürchtet Schlimmeres.
Staatsverschuldung: Bundesbank: „Deutschland muss zur ’Fiskaltugend’ zurückkehren“

Staatsverschuldung Bundesbank: „Deutschland muss zur ’Fiskaltugend’ zurückkehren“

Michael Theurer, Vorstandsmitglied der Bundesbank, warnt vor einem Ausufern der staatlichen Verschuldung – in Deutschland und weltweit. Er sieht aber auch positive Zeichen.
Von Rainer Pörtner
Nach Einbruch der Exporte: Deutsche Maschinenbauer fordern Ausnahmen von US-Zöllen

Nach Einbruch der Exporte Deutsche Maschinenbauer fordern Ausnahmen von US-Zöllen

Deutsche Maschinenbauer verlieren im US-Geschäft deutlich – der Branchenverband VDMA fordert Druck auf Trump.
Jobabbau in der Autobranche: Südwest-Wirtschaft am Wendepunkt: So will Hagel die Firmen im Land stabilisieren

Jobabbau in der Autobranche Südwest-Wirtschaft am Wendepunkt: So will Hagel die Firmen im Land stabilisieren

Die Autobranche streicht Zehntausende Stellen. CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel erklärt, wie er die Abhängigkeit des Landes von der Automobilindustrie verringern will.
Von Klaus Köster
Googles Mutterkonzern überzeugt mit neuem KI-Modell Gemini 3, starkem Cloud-Wachstum und Milliardeninvestitionen. Auch Warren Buffett setzt auf Alphabet. Alle Hintergründe zum aktuellen Kurssprung.

Börse & KI Warum ist die Alphabet-Aktie gestiegen? - Darum steigt der Kurs

Die Alphabet-Aktie schießt auf ein neues Allzeithoch und das inmitten eines zunehmend härteren KI-Wettlaufs. Was hinter dem plötzlichen Kursfeuerwerk steckt, sorgt an der Wall Street für Aufsehen.
Von Matthias Kemter
Hier erfahren Sie die wichtigsten Gründe für den aktuellen Kursrückgang der Renk-Aktie.

Rüstungsindustrie Warum ist die Renk-Aktie gefallen? - Ursachen & Hintergründe

Rüstungsaktien wie die der Renk Group sorgen aktuell für Gesprächsstoff an den Börsen. Was hinter den jüngsten Turbulenzen steckt.
Von Matthias Kemter
Die Rheinmetall-Aktie verliert deutlich an Wert. Welche aktuellen Meldungen und Marktreaktionen jetzt für Bewegung sorgen. Alle Infos im Überblick.

10% Kursrückgang Warum ist die Rheinmetall-Aktie gefallen? - Neue Entwicklungen sorgen für Unsicherheit

Die Rheinmetall-Aktie rauschte am Mittwoch trotz ambitionierter Zukunftspläne und positiver Analystenstimmen überraschend in den Keller. Was steckt hinter dem plötzlichen Kursrutsch?
Von Matthias Kemter
Wirtschaftspreis Schwarzer Löwe: Unternehmer mit Haltung

Wirtschaftspreis Schwarzer Löwe Unternehmer mit Haltung

Zum vierten Mal verliehen baden-württembergische Tageszeitungsverlage den Schwarzen Löwen, ihren Wirtschaftspreis. Das Projekt regionaler Medienhäuser hat sich fest etabliert.
Von Ingo Dalcolmo
Weitere Artikel zu Jeff Bezos Künstliche Intelligenz Crash Infografik
 
 