Es wird das letzte Spiel seiner Karriere – und Reilly Hennessey will einen besonderen Abschluss. Seiner Laufbahn, aber auch seiner Geschichte mit Stuttgart Surge.
05.09.2025 - 12:09 Uhr
Es ist in diesen Tagen ja viel die Rede davon, wie besonders dieses Endspiel in der eigenen Stadt für die Footballer von Stuttgart Surge ist. Am Sonntag (15 Uhr) kämpfen sie in der MHP-Arena gegen die Vienna Vikings um den Titel in der European League of Football (ELF). Es sind große Emotionen – schon lange vor dem Kick-off. Der vermutlich wichtigste Mann der Stuttgarter dagegen versucht sich an einer eher pragmatischen Herangehensweise.