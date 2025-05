Wohnen, Arbeit und Freizeit sollen im Wohngebiet „Schelmenäcker“ in Leinfelden-Echterdingen für etwa 600 Menschen stärker miteinander vermischt werden. Was ist der aktuelle Stand?

Sandra Belschner 30.05.2025 - 13:20 Uhr

In einer der 223 modernen Wohneinheiten leben, für die Frühstücksbrötchen nur die Treppe runter ins Erdgeschoss, für einen Termin beim Physiotherapeuten nur um die Ecke. Die Kinder können in die Kita laufen, die großen Geschwister verbringen ihre Freizeit im Jugendhaus, für eine kleine Sporteinheit trifft man sich auf dem Quartiersplatz und auch für den Arbeitsweg braucht man nur wenige Minuten – so könnte es aussehen, das Leben im neuen Wohnbaugebiet „Schelmenäcker“ in Leinfelden-Echterdingen. Wohnen, Arbeit und Freizeit sollen auf dem 1,5 Hektar großen Gelände für etwa 600 Menschen stärker miteinander vermischt werden. Was hat sich in den letzten Jahren im Quartier getan?