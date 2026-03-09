Quatuor Ébène in Stuttgart: Konzert der Superlative

Ihr Fanclub war anwesend – das merkte man schon beim Applaus, der den Musikern des Streichquartetts Quatuor Ébène beim Betreten der Bühne entgegenbrandete. Die Franzosen, deren Bratschistin Marie Chilemme an diesem Abend durch Hélène Clément nahtlos ersetzt wurde, haben sich ihr Stammpublikum durch ihr mitreißendes Spiel in den letzten Jahren regelrecht herangezogen: Ihre Konzerte sind in der Regel außergewöhnliche Ereignisse, und das war auch bei ihrem Konzert im Mozartsaal wieder der Fall.

Steigerung in mehrfacher Hinsicht Die Beethovenquartette haben sie nach der CD-Veröffentlichung vor sechs Jahren mehrfach komplett aufgeführt. An diesem Abend spielten sie eine Auswahl daraus: mit dem frühen Quartett G-Dur op. 18/2, dem letzten Streichquartett F-Dur op. 135 und dem monumentalen cis-Moll- Siebensätzer op. 131 nach der Pause. Es war eine Dramaturgie der Steigerung in mehrfacher Hinsicht: was Dauer und Komplexität, vor allem aber was spirituelle Tiefe anbelangt.

Im G-Dur Quartett betont das Quatuor Ébène den eleganten, spielerischen Charakter. Extrem fein in Artikulation und Phrasengestaltung, und im Scherzo schlägt auch Beethovens bärbeißiger Humor immer wieder durch.

Genauso berückend ist die kontemplative Innigkeit, mit der die Franzosen die langsamen Sätze gestalten. Im Adagio cantabile von op. 18/2, aber dann auch im Lento assai von op. 135, wo sie das dynamische Spektrum bis an die Grenze ausreizen. Ausdrucksmittel wie Vibrato setzen sie dezidiert ein und offenbaren dabei ein klangliches Spektrum, das von goldenem Glanz bis zu aufgerauter Herbheit alle Facetten umfasst.

Ein Konzert der Superlative, bis zum triumphalen Abschluss mit op. 131: Das Quartett spielt es als große, zusammenhängende Erzählung in sieben Kapiteln, in denen Beethoven sein Lebenswerk noch einmal kompositorisch zusammenfasst. Dem war nichts hinzuzufügen.