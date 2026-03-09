Quatuor Ébène in Stuttgart Konzert der Superlative
Das Quatuor Ébène hat im Kammermusik-Zyklus der SKS Russ im Mozartsaal in Stuttgart gespielt – und mit seiner Leistung das Publikum begeistert.
Ihr Fanclub war anwesend – das merkte man schon beim Applaus, der den Musikern des Streichquartetts Quatuor Ébène beim Betreten der Bühne entgegenbrandete. Die Franzosen, deren Bratschistin Marie Chilemme an diesem Abend durch Hélène Clément nahtlos ersetzt wurde, haben sich ihr Stammpublikum durch ihr mitreißendes Spiel in den letzten Jahren regelrecht herangezogen: Ihre Konzerte sind in der Regel außergewöhnliche Ereignisse, und das war auch bei ihrem Konzert im Mozartsaal wieder der Fall.