Die britische Königin Elizabeth II. soll privat gern zu Musik von ABBA getanzt und gesungen haben. Das berichtet ihre langjährige Assistentin und Ankleiderin Angela Kelly in einem Interview – und zeichnet damit ein ungewöhnlich persönliches Bild der verstorbenen Monarchin.
08.04.2026 - 08:36 Uhr
Kelly, die mehr als 25 Jahre an der Seite der Queen arbeitete, erinnert sich an gemeinsame Morgenroutinen, bei denen häufig BBC Radio 2 lief. Besonders der Song „Dancing Queen“ habe es Elizabeth II. angetan: Sobald das Lied erklang, habe die Königin „von einer Seite zur anderen geschwungen und mitgesungen“.