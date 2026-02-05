Ein Staatsbesuch in Stuttgart brachte vor über 60 Jahren die Rathaus-Mitarbeiter ins Schwitzen. Eine Verwechslung zwischen Marbach am Neckar und dem Landesgestüt Marbach sorgte für Irritationen: "Where are the horses?", fragte die Queen. [Archiv]
Suttgart - Dem Zufall wurde nichts überlassen, als Queen Elizabeth II. und ihr Mann, Prinz Philip, am 24. Mai 1965 Stuttgart besuchten. Das geht aus einem Protokoll der Rathausverwaltung hervor, das im Stadtarchiv lagert. Das Dokument zeigt, wie detailliert die Mitarbeiter von Oberbürgermeister Arnulf Klett den royalen Besuch damals vorbereiteten. So machte man sich beispielsweise über die Kleiderordnung ("Stresemann oder schwarzer Anzug? Damen mit oder ohne Hut?") und die angemessene Begrüßung ("Hofknicks oder nicht?") Gedanken.