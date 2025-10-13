Es wird laut, legendär, heftig: „We Will Rock You“ feiert am 17. Oktober seine Comeback-Premiere in Stuttgart. Reist gar Sir Brian May an? Welche Promis bisher zugesagt haben.
13.10.2025 - 05:03 Uhr
Die Hoffnung vieler Fans, dass Sir Brian May oder Roger Taylor am Freitagabend, 17. Oktober, auf dem roten Teppich des Palladium-Theaters zu sehen ist, ist groß. Was sagt die Stage-Entertainment dazu? Weder bestätigen noch dementieren will Saskia Rohner von der Stage Entertainment den Besuch der Original-Queen-Musiker. Es klingt so, als werde auch sie sich überraschen lassen, ob die Legenden anrücken. Möglich jedenfalls ist wohl alles.