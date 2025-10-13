Es wird laut, legendär, heftig: „We Will Rock You“ feiert am 17. Oktober seine Comeback-Premiere in Stuttgart. Reist gar Sir Brian May an? Welche Promis bisher zugesagt haben.

Die Hoffnung vieler Fans, dass Sir Brian May oder Roger Taylor am Freitagabend, 17. Oktober, auf dem roten Teppich des Palladium-Theaters zu sehen ist, ist groß. Was sagt die Stage-Entertainment dazu? Weder bestätigen noch dementieren will Saskia Rohner von der Stage Entertainment den Besuch der Original-Queen-Musiker. Es klingt so, als werde auch sie sich überraschen lassen, ob die Legenden anrücken. Möglich jedenfalls ist wohl alles.

Selten erlebt Stuttgart echte Musicalpremieren. Mit dem Comeback von „We Will Rock You“ aber will Stage Entertainment die Erfolgsshow auf ein „neues Level“ heben – und feiert damit ein außergewöhnliches Revival. „Bohemian Rhapsody“, 1975 als Mini-Oper erschienen, sorgt auch 50 Jahre später, 33 Jahre nach dem Tod von Freddie Mercury, noch für Gänsehaut – und begeistert längst auch die Next Generation.

Stage Entertainment kündigt „neues Level“ für das Musical an

Mit der Rückkehr des 2002 in London uraufgeführten und 2008 bereits in Stuttgart gespielten Jukebox-Musicals gibt es nun tatsächlich so etwas wie eine „kleine Premiere“: Die Show kehrt in komplett von Original-Autor Ben Elton überarbeiteter und einstudierter Form auf die Filder zurück. Laut Stage soll sie „moderner, rockiger und emotionaler als je zuvor“ werden. Kein Wunder, dass die Vorfreude in der Szene riesig ist. Publikumsliebling Aisata Blackman, gefeiert als Tina Turner auf den Filderhöhen, kehrt als „Killer Queen“ auf die Stuttgarter Bühne zurück.

Von Giovanni Zarrella bis Stefanie Hertel – das sind die Premierenpromis

Auch wenn die Stage noch nicht sagen kann, ob prominenter Queen-Besuch ansteht, füllt sich die Vip-Liste nach und nach. Erwartet werden unter anderem Musiker und Moderator Giovanni Zarrella, Schlagerstar Stefanie Hertel, Schauspielerin Katy Karrenbauer, Fanta-4-Mitglied And.Ypsilon, Schauspieler Richy Müller, Sängerin Cassandra Steen, DJ Robin, Moderatorin Verena Kerth sowie Star-Choreograf Marvin A. Smith.

Aisata Blackman spielt die Killerqueen Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

In Stuttgart wurde die Show knapp zwei Jahre lang gespielt

Ebenfalls zugesagt haben Milka Loff Fernandes, Eric Schroth, Karoline Eichhorn, Astrid Fünderich und Nadine Menz. Auch Sänger Giovanni Weisheit, Linda Teodosiu, Daniel Schumacher sowie die Stuttgarter Sportgrößen Timo Hildebrand und Frank Stäbler werden erwartet. Mit dabei sind außerdem Ex-Eiskunstläufer Norbert Schramm, Entertainerin Fräulein Wommy Wonder und Musicalstar Uwe Kröger.

Auch aus der Musicalbranche hat sich prominente Unterstützung angekündigt: Benét Monteiro und Prince Damien aus der Show „MJ“ über Michael Jackson sowie „&Julia“-Hauptdarsteller Riccardo Greco reisen zum den Premierenabend aus Hamburg nnach Stuttgart.

Das Produktionsteam um Regisseur Ben Elton, Associate Director Elisabeth Engstler, Choreograf Fabian Aloise und Musical Director Stuart Morley verspricht eine energiegeladene Neuinszenierung mit frischem Look, modernen Choreografien und natürlich den unsterblichen Queen-Hits – diesmal erstmals komplett auf Englisch gesungen. Übrigens: „We Will Rock You“ hat 2004 im Kölner Musical Dome seine Deutschland-Premiere gefeiert. In Stuttgart wurde die Show vom 4. November 2008 bis zum 16. September 2010 aufgeführt.