Das Rock-Musical mit den 24 größten Queen-Hits erstmals auf Englisch ist ab Oktober endlich zurück in Stuttgart. Nach Gastspielen weltweit beginnt für WE WILL ROCK YOU in der neuen Inszenierung der Original-Produktion ein neues Erfolgskapitel im Stage Palladium Theater.
03.11.2025 - 00:00 Uhr
Mehr als 16 Millionen Fans in 19 Ländern hat WE WILL ROCK YOU bisher begeistert. Erstaunliche zwölf Jahre mit unglaublichen 4600 Shows dauerte allein die Auftrittsserie im Londoner Dominion Theater. Vier Jahre währte das Gastspiel im Kölner Musical Dome. Insgesamt sahen bislang rund drei Millionen Besucher WE WILL ROCK YOU in Deutschland.