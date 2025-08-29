Das Rock-Musical mit den 24 größten Queen-Hits erstmals auf Englisch ist ab Oktober endlich zurück in Stuttgart. Nach Gastspielen weltweit beginnt für WE WILL ROCK YOU in der neuen Inszenierung der Original-Produktion ein neues Erfolgskapitel im Stage Palladium Theater.

Mehr als 16 Millionen Fans in 19 Ländern hat WE WILL ROCK YOU bisher begeistert. Erstaunliche zwölf Jahre mit unglaublichen 4600 Shows dauerte allein die Auftrittsserie im Londoner Dominion Theater. Vier Jahre währte das Gastspiel im Kölner Musical Dome. Insgesamt sahen bislang rund drei Millionen Besucher WE WILL ROCK YOU in Deutschland.

Queen-Musical: Von der Idee zum Welterfolg Autor Ben Elton, in England weit bekannt als Schöpfer renommierter TV-Serien und als Stand-Up-Comedian, wurde von den Queen-Musikern Brian May und Roger Taylor beauftragt, ein Queen-Musical zu schreiben. Die Idee zur Story kam dem Autor bei einem Spaziergang in London. Und wieder einmal landet Elton mit seinen kreativen Ideen einen Hit: Die futuristische musikalische Komödie, die inhaltlich und optisch einen Bogen spannt, der auch an die legendären Live-Auftritte von Queen erinnert, gilt als globales Phänomen. Zwei Dutzend Klassiker wie “I Want To Break Free”, “Bohemian Rhapsody”, “Don’t Stop Me Now” und “We are The Champions” zelebrieren die Karriere einer der genialsten Rockbands aller Zeiten.

Futuristisch und spannungsgeladen: Um was geht es in WE WILL ROCK YOU?

In der Welt von WE WILL ROCK YOU ist die Globalisierung der Welt abgeschlossen und alle Kinder tragen die gleichen Kleider, hören die gleiche Musik, schauen die gleichen Filme und haben die selben Gedanken. Die Fäden werden von einem globalen Konzern gezogen, an dessen Spitze die Killerqueen sitzt. Musikinstrumente sind verboten und die legendären Rocksongs von früher sind nur noch wenigen Einzelnen bekannt. Doch zwei Teenager sind anders: Scaramouche (bei echten Queen-Fans klingelt da schon etwas) und Galileo. Letzterer hört in seinen Gedanken immerzu Textzeilen bekannter Rockklassiker. Diese beiden Teenager sind echte Querdenker, rebellieren gegen das System und begeben sich auf die Suche nach noch existierenden Musikinstrumenten – Gitarren, die einst vom Gitarristen einer britischen Band namens Queen versteckt wurden.

WE WILL ROCK YOU kommt neuinszeniert zurück nach Stuttgart

Der Blockbuster-Film „Bohemian Rhapsody“ hatte erneut die einzigartige Anziehungskraft von Queen demonstriert. Deren spektakuläre Tourneen zählen nach wie vor zu den größten Attraktionen der Rockmusik.

Wie es sich für ein echtes Queen-Musical gehört, sind die Musik und Songtexte der Lieder in WE WILL ROCK YOU von Queen. Insgesamt umfasst das Musical ganze 24 Welthits und zieht damit sowohl Muscialliebhaber als auch Rock-Fans in seinen Bann. Nach der London-Premiere 2002 kam WE WILL ROCK YOU zwei Jahre später nach Deutschland und 2008 auch nach Stuttgart, wo das Musical zwei Jahre allabendlich mit Standing Ovations vom Publikum gefeiert wurde.

Knappe drei Stunden (inklusive Pause) geballte Hit-Power erwartet Besucher von WE WILL ROCK YOU in Stuttgart auf der Bühne. Ein Erlebnis, bei dem es fast unmöglich ist, still zu sitzen. Denn wer schafft es schon, sich bei Hits wie "Radio Gaga", "I Want To Break Free" oder "Don’t Stop Me Now" nicht mitreißen zu lassen? Die Songs werden im englischen Original gesungen, während die Dialoge auf Deutsch geführt werden.

Queen-Musical: Stimmgewaltige Besetzung in Stuttgart

Neben Star-Autor Ben Elton waren auch die beiden Queen-Mitglieder Brian May und Roger Taylor maßgeblich am Erfolg des Musicals beteiligt. Beide waren stets in den Entstehungsprozess von WE WILL ROCK YOU eingebunden und haben so unter anderem die Musiker der Band und die Darsteller mit ausgewählt. Choreographiert wurde das Hit-Musical von Fabian Aloise, der laut der renommierten Liste „The Stage 100“ zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Theaterbranche gehört. Unter anderem wirkte er auch als Co-Regisseur und Choreograf an der Produktion von Stephen Schwartz‘ Wicked in Deutschland mit.

Auf der Bühne begeistert ein ebenso hochkarätiger Cast. In die Rolle der Killerqueen schlüpft Aisata Blackman, die spätestens seit Tina – Das Tina Turner Musical ein Publikumsliebling ist. Die Rolle des Galileo erweckt Kasper Nilsson ab Oktober zum Leben. Der Norweger feierte sein Deutschland-Debüt mit Disneys Tarzan – Das Musical. Als Scaramouche wird Isabel Waltsgott auf der Bühne begeistern. Die Darstellerin wirkte bereits in zahlreichen Produktionen mit, unter anderem in Grease, Ku’damm 56 und Ku’damm 59 oder Carrie.

Das Stage Palladium Theater in Stuttgart

Das Stage Palladium Theater in Stuttgart verfügt über mehr als 1800 Sitzplätze auf drei Ebenen und bot bereits zahlreichen hochkarätigen und weltbekannten Musicals eine Bühne. Musical-Klassiker wie Cats, Wicked oder Das Phantom der Oper wurden hier bereits aufgeführt. Zuletzt begeisterten Tarzan und Tanz der Vampire das Publikum in den Hallen des Stage Palladium Theaters. Und ab Oktober 2025 kehrt WE WILL ROCK YOU in dieses Theater zurück.

Musical-Premiere im Oktober

Ab Oktober begeistert der erstklassige Cast mit den Hits von Queen das Stuttgarter Publikum. Startschuss ist die Premiere am 17. Oktober um 19.30 Uhr. Zuvor finden am 12., 14. und 15. Oktober bereits Previews statt. Zuschauer haben jede Woche von Dienstag bis Sonntag einmal täglich – am Wochenende sogar zweimal täglich – die Möglichkeit das Hit-Musical zu besuchen.

Tickets und Infos zu Show gibt es auf der Webseite von Stage Entertainment oder bei der Hotline unter 01805-4444.