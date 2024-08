Fast neun Monate lang hat der Initiator der Corona-Proteste in Untersuchungshaft gesessen. Seit April 2023 ist er frei. Nun muss er vor Gericht: 33 Termine sind zunächst angesetzt.

Christine Bilger 05.08.2024 - 14:46 Uhr

Erst am Wochenende hat Michael Ballweg, der Gründer der sogenannten Querdenker-Bewegung, mit einer Demo in Berlin mal wieder von sich reden gemacht. In wenigen Wochen muss er nach Stuttgart kommen. Am 2. Oktober beginnt gegen ihn vor der 10. Großen Wirtschaftskammer ein Verfahren, hat das Stuttgarter Landgericht mitgeteilt. Es sind 33 Termine bis Ende April 2025 vorgesehen. Es geht bei dem Verfahren um Spendengeld, das Ballweg eingeworben hatte, und dessen Verwendung. Ballweg hatte in der Zeit der Pandemie Demos gegen die Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus organisiert.