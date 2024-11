Vor dem Landgericht geht es unter anderem um den Vorwurf des versuchten Betrugs gegen den „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg. Bislang sind zwei Ermittelnde in dem Verfahren als Zeugen gehört worden. Im Netz kündigen seine Anwälte etwas an.

Christine Bilger 06.11.2024 - 08:00 Uhr

Das Verfahren gegen den Gründer der sogenannten Querdenker, Michael Ballweg, geht an diesem Dienstag in den vierten Verhandlungstag. Es sind noch jede Menge Termine bis ins Frühjahr 2025 angesetzt – vorsorglich wurden die Verfahrensbeteiligten schon gebeten, sich alle Dienstage bis Ende des kommenden Jahres freizuhalten, falls es noch länger gehen sollte. Doch offenbar sehen die Anwälte des obersten „Querdenkers“ Ballweg ein Ende des Prozesses für in greifbare Nähe rücken. Denn sie haben im Netz und auf dem Messenger Telegram am Tag vor dem vierten Verhandlungstag verbreitet, sie würden am 6. November „Beweise für die Unschuld“ des Stuttgarter Unternehmers bringen. Welche das sein sollen, das ließen sie dabei noch offen. In dem Ankündigungsvideo spricht der Angeklagte, der zu den Vorwürfen und auch zu seiner Person im Gerichtssaal schweigt. „Ich nenne uns Team Wahrheit“, sagt er über die vier Anwälte und sich. „Wir machen nämlich die Aufarbeitung in meinem Fall, und danach machen wir die Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen, und da haben wir noch viel zu tun“, sagt Ballweg. Im Abspann werden die Zuschauerinnen und Zuschauer eingeladen „Sei dabei“ – es werde ein „spannender und ereignisreicher Prozesstag“.