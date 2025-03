Im Verfahren gegen den „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg jagt am Montag eine Überraschung die andere: Erst schlagen die Richter vor, das Verfahren einzustellen. Jetzt werden sie von der Staatsanwaltschaft attackiert. Scheitert der Prozess?

Christine Bilger 17.03.2025 - 16:46 Uhr

Kaum war die eine Überraschung verkündet, schon kam die nächste im Verfahren gegen den „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg. Nachdem die Kammer am Vormittag vorgeschlagen hatte, das Verfahren einzustellen, reichte die Staatsanwaltschaft am Nachmittag einen Befangenheitsantrag gegen die drei Berufsrichter ein. Die Vorsitzende Richterin hatte nach einem Rechtsgespräch der Verfahrensbeteiligten in der vergangenen Woche vorgetragen, dass sich die 10. Große Wirtschaftskammer die Einstellung wegen Geringfügigkeit vorstellen könnte. Das lehnte die Staatsanwaltschaft ab – und legte am Nachmittag ihren Befangenheitsantrag vor.