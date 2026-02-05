Quiz Zone eröffnet Der neue Freizeit-Hit: Die Quiz Zone kommt nach Stuttgart
Ob Junggesellenabschied, Teamevent oder einfach ein Abend mit Freunden: Stuttgart hat eine neue Attraktion, die Köpfchen und Teamgeist fordert.
Wer wird Millionär, Quiz-Duell oder Gefragt – Gejagt: Quizshows sind nicht nur im TV gefragt und beliebt. Wer nicht mehr nur vom heimischen Sofa aus sein Wissen testen möchte, der hat ab dem 7. Februar in Stuttgart-Wangen die Chance, sich in der Quiz Zone zu beweisen.