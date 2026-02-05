 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Der neue Freizeit-Hit: Die Quiz Zone kommt nach Stuttgart

Quiz Zone eröffnet Der neue Freizeit-Hit: Die Quiz Zone kommt nach Stuttgart

Quiz Zone eröffnet: Der neue Freizeit-Hit: Die Quiz Zone kommt nach Stuttgart
1
Ab dem 7. Februar geht es an der Kesselstraße in Stuttgart-Wangen rund. Foto: Quiz Zone/z

Ob Junggesellenabschied, Teamevent oder einfach ein Abend mit Freunden: Stuttgart hat eine neue Attraktion, die Köpfchen und Teamgeist fordert.

Wer wird Millionär, Quiz-Duell oder Gefragt – Gejagt: Quizshows sind nicht nur im TV gefragt und beliebt. Wer nicht mehr nur vom heimischen Sofa aus sein Wissen testen möchte, der hat ab dem 7. Februar in Stuttgart-Wangen die Chance, sich in der Quiz Zone zu beweisen.

 

Das Konzept kommt ursprünglich aus Hamburg. Die Kölner Jugendfreunde Lukas Diekamp und Tristan Rehbach (beide 35) haben es umgesetzt. Die beiden sind schon einige Jahre im Event- und Freizeitbereich unternehmerisch tätig. „Unser Ziel war es schon immer, Menschen zusammenzubringen“, sagt Diekamp. „Die Leute, die zu uns kommen, sind immer gut gelaunt. Das ist schön zu sehen.“

Die Gäste-Bewertungen aus anderen Städten, in denen die Quiz Zone schon an den Start gegangen ist, belegen den Eindruck von Lukas Diekamp. Dogukan Cetin sagte beispielsweise nach seinem Besuch: „Das Konzept einer Quizshow wurde sehr gut umgesetzt. Wir waren als Gruppe vor Ort und es hat mega viel Spaß gemacht. Wir wollen definitiv noch weitere Quiz-Sets ausprobieren.“

Die Quiz Zone gibt es schon in Hamburg und Dortmund

Nach Hamburg und Dortmund kann man nun auch in der Kesselstraße 17 in Stuttgart auf den Buzzer hauen. Nürnberg soll als nächstes dran sein. Das Spielkonzept sieht vor, dass Gruppen zwischen zwei und 40 Personen antreten können – maximal 20 Personen pro Raum. Im Mittelpunkt steht ein moderiertes Quiz, bei dem Teams in verschiedenen Runden gegeneinander spielen und Punkte sammeln. Die Anforderungen wechseln zwischen Wissensfragen, Bilder- und Musikrunden sowie kreativen Spielmodi. Das Ganze dauert 80 Minuten. Mindestens dreimal kann man die Quiz Zone erleben, ohne Fragen schon einmal gehört zu haben. „Wir haben insgesamt acht verschiedene Sets“, sagt Lukas Diekamp. Unter anderem eines für Junggesellinen und eines für Junggesellen. Ein Spiel für Kinder ab zwölf Jahren ist ebenfalls dabei. „Und wir arbeiten gerade an einem Set für Menschen ab 55 Jahren.“

Am Wallgraben 129 in Stuttgart-Vaihingen wurde im vergangenen Jahr der Bash Room eröffnet. Foto: Bash Room/z

Die ersten Buchungen sind schon eingegangen. Wer ebenfalls in die Quiz Zone eintauchen möchte, sollte mit fünf bis sechs Tagen Vorlauf buchen.

Die beiden Jugendfreunde Tristan und Lukas haben übrigens noch ein weiteres ihrer Projekte nach Stuttgart gebracht: Die Bash Rooms. Ähnlich wie bei der TV-Show „Schlag den Star“ messen sich Teams in verschiedenen Spielen (9 Stück) aus den Bereichen Geschicklichkeit, Wissen, Sport und Taktik. Bälle sind genauso im Spiel wie Fahrräder oder Golfschläger. Der Wettkampf dauert zweieinhalb Stunden. Die Räume befinden sich Am Wallgraben 129 in Stuttgart-Vaihingen.

Weitere Themen

Quiz Zone eröffnet: Der neue Freizeit-Hit: Die Quiz Zone kommt nach Stuttgart

Quiz Zone eröffnet Der neue Freizeit-Hit: Die Quiz Zone kommt nach Stuttgart

Ob Junggesellenabschied, Teamevent oder einfach ein Abend mit Freunden: Stuttgart hat eine neue Attraktion, die Köpfchen und Teamgeist fordert.
Von Torsten Ströbele
Stromausfall in Stuttgart: Netzbetreiber schließt „Fremdeinwirkung“ auf Stromnetz aus

Stromausfall in Stuttgart Netzbetreiber schließt „Fremdeinwirkung“ auf Stromnetz aus

Der großflächige Stromausfall in Stuttgart ist nach Einschätzung des Netzbetreibers Stuttgart Netze nicht auf „Fremdeinwirkung“ zurückzuführen.
Chief of Mission Conference: Was machen 50 US-Botschafter in Stuttgart-Vaihingen?

Chief of Mission Conference Was machen 50 US-Botschafter in Stuttgart-Vaihingen?

Etwa 50 US-Botschafter halten sich für eine Konferenz aktuell in Stuttgart auf. Das US-Militär behandelt die Zusammenkunft fast wie ein Geheimtreffen. Was Experten sagen.
Von Sascha Maier
Einzigartig in Europa: Ein Zirkus mit 120 Tonnen Wasser – Waterland gastiert am Neckarpark

Einzigartig in Europa Ein Zirkus mit 120 Tonnen Wasser – Waterland gastiert am Neckarpark

Er ist der einzige seiner Art in Europa: Der ukrainische Wasserzirkus Waterland gastiert am Neckarpark in Stuttgart.
Von Petra Mostbacher-Dix
Stromausfall in Stuttgart: Newsblog: Stromausfall dauerte laut Netzbetreiber nur 0,06 Sekunden

Stromausfall in Stuttgart Newsblog: Stromausfall dauerte laut Netzbetreiber nur 0,06 Sekunden

Stuttgart ist von einem größeren Stromausfall betroffen. Wir berichten in einem Newsblog über die aktuelle Lage in der Stadt.
Von Florian Dürr, Lukas Jenkner, Michael Bosch
Stuttgarter Stadtgebiet: Polizei: Größerer Stromausfall in Stuttgart – auch Stadtbahnen betroffen

Stuttgarter Stadtgebiet Polizei: Größerer Stromausfall in Stuttgart – auch Stadtbahnen betroffen

In der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg fällt am Morgen der Strom aus. Das hat auch Auswirkungen auf den Verkehr. Was genau passiert ist, ist unklar.
Wochenendtipps für Stuttgart: Clubfestival, Frida is back und Super Bowl Party

Wochenendtipps für Stuttgart Clubfestival, Frida is back und Super Bowl Party

Grau, grauer, Stuttgart. Doch das Wochenende wird bunt: Aperol-Yoga, Party auf Fridas Pier, Clubfestival, Super Bowl Party und Ausstellungen warten auf euch. Hier sind unsere Tipps.
Von Sandra Belschner
Voting zum 70. Geburtstag: Hier können Sie für das schönste Bild unserer Leser vom Fernsehturm abstimmen

Voting zum 70. Geburtstag Hier können Sie für das schönste Bild unserer Leser vom Fernsehturm abstimmen

70 Jahre ist der Stuttgarter Fernsehturm alt. Zum Ehrentag haben unsere Leserinnen und Leser ihre schönsten Bilder des Wahrzeichens eingesandt. Hier können Sie das beste Foto küren.
Von Henning Jochum
Behindertenhilfe in Stuttgart: Sußmann: „Wir nehmen die Kritik der Träger ernst“

Behindertenhilfe in Stuttgart Sußmann: „Wir nehmen die Kritik der Träger ernst“

Erst scharfe Kritik, jetzt deutliche Annäherung: Die Stadt Stuttgart und die Lebenshilfe wollen den Streit um die Kostenerstattug für die Betreuung von Menschen mit Behinderung lösen.
Von Jan Sellner und Lisa Welzhofer
Neues Bäckerei-Café: Bäckerei Treiber schließt Plieninger Filiale – und eröffnet neu

Neues Bäckerei-Café Bäckerei Treiber schließt Plieninger Filiale – und eröffnet neu

Die Bäckerei Treiber zieht an die zentrale Filderhauptstraße im Stuttgarter Stadtteil Plieningen und eröffnet ein großes Café. In Sichtweite sind zwei weitere Bäckereien.
Von Daniel Gräfe
Weitere Artikel zu Stuttgart Quiz Wer wird Millionär
 
 