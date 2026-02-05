Wer wird Millionär, Quiz-Duell oder Gefragt – Gejagt: Quizshows sind nicht nur im TV gefragt und beliebt. Wer nicht mehr nur vom heimischen Sofa aus sein Wissen testen möchte, der hat ab dem 7. Februar in Stuttgart-Wangen die Chance, sich in der Quiz Zone zu beweisen.

Das Konzept kommt ursprünglich aus Hamburg. Die Kölner Jugendfreunde Lukas Diekamp und Tristan Rehbach (beide 35) haben es umgesetzt. Die beiden sind schon einige Jahre im Event- und Freizeitbereich unternehmerisch tätig. „Unser Ziel war es schon immer, Menschen zusammenzubringen“, sagt Diekamp. „Die Leute, die zu uns kommen, sind immer gut gelaunt. Das ist schön zu sehen.“

Die Gäste-Bewertungen aus anderen Städten, in denen die Quiz Zone schon an den Start gegangen ist, belegen den Eindruck von Lukas Diekamp. Dogukan Cetin sagte beispielsweise nach seinem Besuch: „Das Konzept einer Quizshow wurde sehr gut umgesetzt. Wir waren als Gruppe vor Ort und es hat mega viel Spaß gemacht. Wir wollen definitiv noch weitere Quiz-Sets ausprobieren.“

Die Quiz Zone gibt es schon in Hamburg und Dortmund

Nach Hamburg und Dortmund kann man nun auch in der Kesselstraße 17 in Stuttgart auf den Buzzer hauen. Nürnberg soll als nächstes dran sein. Das Spielkonzept sieht vor, dass Gruppen zwischen zwei und 40 Personen antreten können – maximal 20 Personen pro Raum. Im Mittelpunkt steht ein moderiertes Quiz, bei dem Teams in verschiedenen Runden gegeneinander spielen und Punkte sammeln. Die Anforderungen wechseln zwischen Wissensfragen, Bilder- und Musikrunden sowie kreativen Spielmodi. Das Ganze dauert 80 Minuten. Mindestens dreimal kann man die Quiz Zone erleben, ohne Fragen schon einmal gehört zu haben. „Wir haben insgesamt acht verschiedene Sets“, sagt Lukas Diekamp. Unter anderem eines für Junggesellinen und eines für Junggesellen. Ein Spiel für Kinder ab zwölf Jahren ist ebenfalls dabei. „Und wir arbeiten gerade an einem Set für Menschen ab 55 Jahren.“

Am Wallgraben 129 in Stuttgart-Vaihingen wurde im vergangenen Jahr der Bash Room eröffnet. Foto: Bash Room/z

Die ersten Buchungen sind schon eingegangen. Wer ebenfalls in die Quiz Zone eintauchen möchte, sollte mit fünf bis sechs Tagen Vorlauf buchen.

Die beiden Jugendfreunde Tristan und Lukas haben übrigens noch ein weiteres ihrer Projekte nach Stuttgart gebracht: Die Bash Rooms. Ähnlich wie bei der TV-Show „Schlag den Star“ messen sich Teams in verschiedenen Spielen (9 Stück) aus den Bereichen Geschicklichkeit, Wissen, Sport und Taktik. Bälle sind genauso im Spiel wie Fahrräder oder Golfschläger. Der Wettkampf dauert zweieinhalb Stunden. Die Räume befinden sich Am Wallgraben 129 in Stuttgart-Vaihingen.