Neuer gehörnter Dinosaurier entdeckt Für diesen Dino stand Wikinger-Gott Loki Pate

Nicht alle Tage wird eine neue Dinosaurier-Art entdeckt, vor allem nicht eine so prächtige. Der nach Loki, dem Gott des Schabernacks in der nordischen Mythologie, benannte Saurier war außergewöhnlich groß, schwer und verfügte über mehrere auffallende Hörner an seinem Nackenschild.