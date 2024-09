Wie sieht Stefan Raab heute aus? Fast ein Jahrzehnt nach seinem Abschied vom Bildschirm ist selbst das eine Nachricht. Der „Raabinator“ weiß das Rätselraten für sich zu nutzen.

red/dpa 06.09.2024 - 14:43 Uhr

Rund eine Woche vor seinem angekündigten Fernsehen-Comeback hat Moderator Stefan Raab (57) ein abermals rätselhaftes Lebenszeichen von sich gegeben. Auf Instagram tauchte am Freitag ein Video auf, in dem man einen vermeintlich stark übergewichtigen Raab sieht, der sich keuchend an einem Box-Sack abarbeitet, schwerfällig Liegestütze macht und schließlich erklärt: „Das hilft alles nichts!“ Mittendrin hört man eine weibliche Stimme fordern: „Mehr Energie, bitte!“. Dann die Auflösung: Raab wird angeblich von Fitness-Influencerin Pamela Reif in Form gebracht.