Noch wenige Tage bis zum Black Friday. Das Interesse an den Rabattaktionen geht einer Umfrage zufolge in diesem Jahr leicht zurück.

dpa 19.11.2024 - 08:30 Uhr

Berlin - Viele Kunden wollen rund um den sogenannten Black Friday am 29. November nach Schnäppchen suchen, mehr ausgeben als im vergangenen Jahr wollen sie einer Prognose zufolge jedoch nicht. Der Einzelhandel in Deutschland rechnet für die Aktionstage mit einem Gesamtumsatz in Höhe von 5,9 Milliarden Euro, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) mitteilte. In der Vergangenheit hatten sich die Händler durch die Rabattaktionen noch über starke Zuwächse freuen können. 2023 lag das Umsatz-Plus im Vergleich zum Vorjahr bei 6 Prozent, in den Jahren zuvor sogar bei 20 Prozent und mehr.