Das Semester hat angefangen und die Studis sind zurück im Kessel. Weil sich das Geld wohl auch über die Ferien nicht von selbst vermehrt hat, haben wir die besten Spots für günstigen Mittagstisch, Einkaufsrabatte und Co. für euch rausgesucht.

Stuttgart - Das Studi-Life hat mit Sicherheit viele Vorteile: ausschlafen, freie Zeiteinteilung, kleine Freitage, Partys… Wenn doch nur das mit dem Geld nicht wäre. Das ist bei vielen Studierenden nämlich stets knapp. Gut, dass es einige Anlaufstellen im Kessel gibt, die das Problem auf dem Schirm haben. Wir haben für euch ein paar gute Locations für leckeres Mittagessen, den Einkauf oder preiswerte Drinks gesammelt.

Wenn der Magen knurrt: Hier gibt’s preiswerten Mittagstisch

Wer in Stuttgart günstig zu Mittag essen möchte, der kann unter anderem beim Lib-Room vorbeischauen. Das inklusive Restaurant, in dem vor allem Menschen mit psychischen Erkrankungen mitarbeiten, befindet sich in der Württembergischen Landesbibliothek und ist damit ein perfekter Anlaufpunkt für alle, die zwischen dem Schmökern und Lernen dringend eine kleine Verschnauf- und vor allem Essenspause brauchen. Es gibt eine wechselnde Wochenkarte, Bowls, Salate und Pinsas. Für Studierende bietet das Lib-Room auch einen Rabatt auf alle warmen Gerichte an und das jeden Tag zwischen 14 und 16 Uhr.

Wer Hunger – und ein bisschen Zeit – hat, kann sich auch ins Sakura ans Fließband setzen. In dem kleinen Running-Sushi-Restaurant nahe der Stadtmitte kann man mittags für rund 10 Euro so viel Sushi, kleine Vor- und Nachspeisen in sich reinschaufeln, wie man möchte. Von 11:30 bis 14:30 Uhr fahren hier die kleinen Speisen übers Band.

Dann gibt es da noch das Labyrinth: Das Kulturcafé liegt schräg hinter der Staatsgalerie in Stuttgart Mitte, hat ausschließlich vegetarische Gerichte auf der Karte, ist bio-zertifiziert und bietet mittags immer wechselnde Tagesessen sowie den Salat des Tages, hausgemachte Quiches oder eine Suppe des Tages an. Für Studierende lohnt sich das Vorbeikommen am Freitag: Dann gibt’s zwischen 12 und 14 Uhr den Studi-Deal für 7 Euro.

Lib-Room, Württembergische Landesbibliothek, Konrad-Adenauer-Str. 10, Stuttgart-Mitte, Mo-Mi 9-19:30, Do+Fr 9-18 Uhr

Sakura, Kleine Königstr. 11, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr+So 11:30-14:30 + 17:30-22, Sa 12-22:30 Uhr

Labyrinth, Urbanstr. 64, Stuttgart-Ost, Mo, Di, Do, Fr 12-17:30, Mi 12-14:30 Uhr

Studi-Life at its best: Anlaufpunkte für günstige Drinks

Klar ist: Man braucht auch mal Pause vom Lernen – und das Studi-Life muss schließlich auch ausgenutzt werden. Warum sich also aufs Wochenende beschränken, wenn in Stuttgart schon die ganze Woche über Aktionen und günstige Drinks warten? Ein Klassiker ist mit Sicherheit das „Cocktail Casino“ im Enchiladas an der Stadtmitte. Dort kann man sich ab 18 Uhr den Preis seines Cocktails erwürfeln. Sprich: Die Augenzahl bestimmt den Preis und im besten Fall trinkt man seinen Aperol Sour oder den Mojito für einen Euro. Wer montags keine Zeit hat: Täglich zwischen 18 und 19 Uhr sowie nach 22:30 Uhr ist hier Happy Hour und es gibt jeden Cocktail für 6,60 Euro und die Jumbos für 8,80 Euro.

Wer auf Beer Pong steht, den wird die wöchentliche Beer Pong Night im Club Schocken freuen: Dort tritt man in Zweier-Teams gegeneinander an und trifft sich um 20 Uhr zum allgemeinen Warm-up, bevor dann um 21 Uhr das offizielle Turnier startet. Für 10 Euro bezahlt man hier die Teilnahme, zwei Bier pro Person am Anfang sowie eines im Laufe des Spiels. Auf die Gewinner*innen warten Schocken-Gutscheine, den ganzen Abend über gibt es Bier für 2,50 Euro – auch für Nicht-Teilnehmer:innen – und um 23 Uhr startet die Afterparty im unteren Raum.

Natürlich darf auch die Studi-Bar schlechthin nicht fehlen: Das Café Faust, gleich bei der Uni Stuttgart, wird vom Freunde des Faust e.V. betrieben und steht für günstige Drinks, einen entspannten Vibe und verschiedene Events, die regelmäßig organisiert werden. Wer in Vaihingen studiert und nicht den weiten Weg in die Innenstadt wagen möchte: Das Pendant dazu ist die im Wohnheim Straußäcker 1 liegende und von Studierenden geführte „WuBa“. Finden sich Freiwillige aus dem Wohnheim, hat sie immer dienstags und donnerstags geöffnet und überzeugt ebenfalls mit sehr Studi-freundlichen Preisen.

Enchiladas, Eberhardstr. 69-71, Stuttgart-Mitte, Mo, Fr, Sa 18-0, Di-Do 18-23 Uhr

Club Schocken, Hirschstr. 36, Stuttgart-Mitte, Do 17-3, Fr+Sa 17-5 Uhr

Café Faust, Geschwister-Scholl-Str. 24C, Stuttgart-Mitte, Di 17-22, Mi-Fr 17-2 Uhr

WuBa, Straussäcker 1, Pfaffenwaldring 64A-76C, Stuttgart-Vaihingen, Di+Do ab 21 Uhr

Rabatte auf Lebensmittel und Co.

Auch für den wöchentlichen Einkauf gibt’s kleine Rabatte: So bietet zum Beispiel der Naturkostladen Alnatura für Studierende einen Discount von acht Prozent pro Einkauf an. Das Angebot gilt in allen Filialen deutschlandweit, dementsprechend auch in den dreien im Kessel.

Ähnlich macht es der Unverpackt-Laden Schüttgut in der Vogelsangstraße im Westen. Auch er denkt an die Studis und schenkt ihnen jeden Dienstag und Donnerstag 10 Prozent auf den nachhaltigen Einkauf.

Die Apotheke Stadtmitte macht’s nach und gewährt allen, die ihren Studierenden-Ausweis vorzeigen, ebenfalls einen Rabatt von zehn Prozent auf alles außer verschreibungspflichte Arzneimittel.

Und auch bei „Go Asia“, dem Asia-Supermarkt, den es mittlerweile schon zweimal in der Königstraße gibt und in dem man alles von Reiskuchen über Mochis bis hin zu frischem Koriander und Nudel-Suppen bekommt, können Studierende bei Vorlage ihres Ausweises fünf Prozent sparen.

Alnatura, Epplestr. 12, Stuttgart-Degerloch, Mo-Sa 8-20 Uhr + Killesberghöhe Stadtquartier, Am Höhenpark 4, S-Nord, Mo-Sa 8-20 Uhr, Frankenstr. 3, Stuttgart-Zuffenhausen, Mo-Sa 8-20 Uhr

Schüttgut, Vogelsangstr. 51, Stuttgart-West, Di+Fr 10-18, Mi 12-18, Do 10-19, Sa 9-14 Uhr

Apotheke Stadtmitte, S- und U-Bahn-Station Stadtmitte, Rotebühlpl. 20/1, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr 7:30-19, Sa 9-14 Uhr

Go Asia, Königstr. 26, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 10-20 Uhr; Königstr. 6, Galeria Kaufhof, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 9:30-20 Uhr

Ein bisschen Shopping? Darf auch mal sein!

Wenn’s am Ende des Monats doch mal besser aussieht als gedacht, kann man sich auch mal was gönnen: zum Beispiel bei Greenality. Die Boutique in der Friedrichstraße verkauft ausschließlich fair und nachhaltig produzierte Marken. Weil fair auch oft teurer ist, gibt’s für alle Studierenden einen Rabatt von zehn Prozent.

Deutlich günstiger ist es bei „Das Kaufhaus“, dem Anlaufpunkt für Second-Hand-Liebhaber:innen und allen, die gerne stöbern. Hier können Studierende auf das ohnehin schon günstigere Angebot noch weiter sparen und bekommen 20 Prozent auf alles.

Studi-Rabatte gibt’s übrigens auch bei den großen Marken auf der Königstraße: So zum Beispiel bei Hunkemöller oder Dr. Martens. Wer schlau sein will, kann sich vorher bei der Plattform Unidays registrieren – sie bietet einen großen Überblick über alle möglichen Shopping-Discounts.

Greenality, Friedrichstr. 39, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 11-19 Uhr

Das Kaufhaus, Kreuznacher Str. 53, Stuttgart-Bad Cannstatt, Mo-Fr 10-18, Sa 10-15 Uhr