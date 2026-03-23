Beamte überwältigen psychisch kranken Messerstecher in Böblingen mit Pfefferspray und Handschellen.

Böblingen : Ulrich Stolte (uls)

Ein 62-jähriger Radfahrer hat am Freitag eine Streifenwagenbesatzung in Böblingen mit einem Messer angegriffen, jetzt sitzt er in der Psychiatrie. Die Beamten hatten den Mann um 11 Uhr in der Parkstraße angehalten, weil er eine rote Ampel überfahren hatte. Während der Kontrolle, so berichtet die Polizei, sei der Mann zusehends aggressiver geworden und habe dabei immerzu auf seinen Fahrradsattel eingeschlagen.

 

Als er ein Messer zog und es in Richtung der Beamten hielt, überwältigten sie ihn mit Pfefferspray und fesselten ihn mit Handschellen. Anschließend wurde der Mann in die Psychiatrie eines nahe gelegenen Krankenhauses gebracht.