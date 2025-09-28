Das erwartete Duell zwischen Pogacar und Evenepoel bei der WM ist früh entschieden. Der Slowene fährt wieder in seiner eigenen Liga. Für die Deutschen enden die Titelkämpfe ohne Medaille.
28.09.2025 - 16:12 Uhr
Kigali - Entkräftet, aber überglücklich breitete Rad-Star Tadej Pogacar nach der Kletter-Show im Land der tausend Hügel seine Arme aus und ließ sich flankiert von Scharen an Fans in Ruanda feiern. Der slowenische Ausnahmerennfahrer hat bei der ersten Weltmeisterschaft in einem afrikanischen Land seinen zweiten WM-Triumph nach einem beeindruckenden 66-Kilometer-Solo perfekt gemacht und den Titel erfolgreich verteidigt. Zudem nahm er Revanche für die denkwürdige Pleite im Zeitfahren gegen den Belgier Remco Evenepoel.