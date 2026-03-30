Warum wurde Muriel Furrers Sturz bei der Rad-WM erst spät bemerkt? Die Ermittlungen sind abgeschlossen, offene Fragen bleiben.
30.03.2026 - 11:11 Uhr
Anderthalb Jahre Monate nach dem tödlichen Sturz der Schweizerin Muriel Furrer bei der Straßenrad-Weltmeisterschaft 2024 in Zürich hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen eingestellt. Es sei keine Einwirkung Dritter oder eine strafrechtlich relevante Pflichtverletzung bei der Streckensicherung oder der Nothilfe festgestellt worden, teilte die Behörde mit.