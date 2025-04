RadCheck in Ludwigsburg

RadCheck in Ludwigsburg: Kostenloser Frühlings-Check fürs Fahrrad. Werkstattleiter Miro Fischer zeigt, wie man das Rad fit für die Saison macht.

Frederik Herrmann 09.04.2025 - 13:00 Uhr

Warme Temperaturen und Sonnenschein – perfekte Bedingungen für eine Fahrradtour. Doch bevor im Frühjahr wieder in die Pedale getreten werden kann, sollte das Fahrrad gründlich überprüft werden. Beim RadCheck in Ludwigsburg konnten Interessierte am Dienstag ihr Rad kostenlos von drei Schrauber-Profis durchchecken lassen.