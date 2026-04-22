Radeln auf den Fildern Filderstadt bekommt seine erste Fahrradstraße
An der größten Schule in Filderstadt, dem Elisabeth-Selbert-Gymnasium, entsteht aktuell ein Erweiterungsbau. Im Zuge dessen wird auch die Zufahrt neu geordnet.
An der größten Schule in Filderstadt, dem Elisabeth-Selbert-Gymnasium, entsteht aktuell ein Erweiterungsbau. Im Zuge dessen wird auch die Zufahrt neu geordnet.
In Leinfelden-Echterdingen ist es die Goldäckerstraße, in Nürtingen ist im Jahr 2022 auf der Sigmaringer Straße die erste ihrer Art eröffnet worden, und auch in Esslingen an der Hindenburgstraße stehen die blauen Schilder. Jetzt bekommt auch Filderstadt seine allererste Fahrradstraße.