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  6. Filderstadt bekommt seine erste Fahrradstraße

Radeln auf den Fildern Filderstadt bekommt seine erste Fahrradstraße

Radeln auf den Fildern: Filderstadt bekommt seine erste Fahrradstraße
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Am Elisabeth-Selbert-Gymnasium entsteht die erste Fahrradstraße von Filderstadt. Foto: Caroline Holowiecki

An der größten Schule in Filderstadt, dem Elisabeth-Selbert-Gymnasium, entsteht aktuell ein Erweiterungsbau. Im Zuge dessen wird auch die Zufahrt neu geordnet.

In Leinfelden-Echterdingen ist es die Goldäckerstraße, in Nürtingen ist im Jahr 2022 auf der Sigmaringer Straße die erste ihrer Art eröffnet worden, und auch in Esslingen an der Hindenburgstraße stehen die blauen Schilder. Jetzt bekommt auch Filderstadt seine allererste Fahrradstraße.

 

Wer mit dem Rad unterwegs ist, hat hier Vorfahrt. Räder dürfen nebeneinander fahren und somit auch die Geschwindigkeit bestimmen. Für jede und jeden gilt maximal Tempo 30, und Autos dürfen hier auch nur fahren, wenn beispielsweise der Zusatz „Anlieger frei“ gilt. Die erste Fahrradstraße in der Stadt wird am Elisabeth-Selbert-Gymnasium (ESG) in Bernhausen installiert, das hat der Technische Ausschuss des Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung erfahren.

An der größten Schule der Stadt wird aktuell im großen Stil gebaut. Der Erweiterungsbau entsteht. Wo derzeit noch eine tiefe Grube ist, wird für mehr als 37 Millionen Euro ein neues Gebäude errichtet. Bis Ende 2027 soll es fertig sein.

Am Gymnasium in Bernhausen wird im großen Stil gebaut

Die baulichen Veränderungen auf dem Campus mit mehreren Bildungs- und Sporteinrichtungen machen aber auch eine verkehrliche Neuordnung notwendig. Bis 2025 ginge es ab dem Knotenpunkt Gemeindeverbindungs- und Oschatzer Straße in einem Einbahn-Ringverkehr zum ESG und wieder dort hinaus, wo heute das Kinderhaus ist. Diese Regelung gibt es so nicht mehr. Die Straße führt heute nur noch zum Parkplatz am Haupteingang des Gymnasiums, der Lehrkräften vorbehalten ist, Begegnungsverkehr inklusive.

Auf einer Fahrradstraße haben Radler Vorfahrt. Foto: imago/Ulmer/Teamfoto

Diese Strecke, die zwischen Skateranlage und Dirtpark verläuft, soll künftig zur Fahrradstraße werden. Der Anteil derer, die morgens zum ESG strampeln, ist hoch. Gemäß einer Erhebung kamen im Oktober 2018 von damals rund 1000 Schülerinnen und Schülern mehr als 600 mit dem Rad, hieß es in der Ausschusssitzung. Die neue Fahrradstraße berücksichtigt die hohe Nachfrage, erhöht die Sicherheit und reduziert Konflikte, erklärte das Fachamt. Zudem soll sie für eine Beschleunigung und Attraktivierung des Rad- und Fußgängerverkehrs sorgen; ein Ziel, das sich die Stadt und der Gemeinderat mit dem Mobilitätsentwicklungsplan auf die Fahne geschrieben haben. Zusätzlich soll der von Jugendlichen intensiv genutzte Trampelpfad vom Kreisverkehr zum ESG als beleuchteter Geh- und Radweg mit direkter Anbindung an die Skateranlage baulich hergestellt werden.

Die Umwidmung zur Fahrradstraße bringt weitere Veränderungen. Elterntaxis werden künftig nicht mehr einfahren dürfen. Die Altglascontainer, die an der Skateranlage stehen, sollen zudem auf den Parkplatz an der ESG-Halle umziehen. Die Gesamtkosten für die Fahrradstraße gibt das Filderstädter Fachamt mit rund 128.000 Euro an. Sollte durch den anhaltenden Baustellenverkehr eine Oberflächensanierung notwendig werden, läge man bei etwa 171.000 Euro.

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